Tomasi et Ian Caulfield chantent une jeunesse désabusée dans “Branleur”

Tomasi est de retour avec une collaboration détonante. Il s’entoure de Ian Caulfield sur l’entraînant “Branleur” en écoute sur aficia.

Pour amorcer son retour en musique, Tomasi levait le voile sur le single “Phalanges” en juin dernier. Ce titre efficace succédait ainsi à Somnambule, un premier EP dévoilé en 2020 et oscillant entre rap et chanson française. Fragilité, sincérité et rythmiques éclectiques sont les maitres mots pour caractériser ce projet qui mettait ainsi en lumière le talent brut d’écriture de l’artiste.

Véritable passionné, Tomasi a également créé l’émission mensuelle L’empire des Gentil.le.s diffusée sur Twitch et visant à réunir des artistes issus de domaines différents (chanteurs, vidéastes, stylistes, etc.) afin d’échanger sur les manières de créer des synergies au service d’un projet artistique. Et alors qu’il enregistre également un nouvel EP, Tomasi enchaîne avec l’inédit “Branleur”, un nouveau single enregistré aux côtés de Ian Caulfield.

Tomasi et Ian Caulfield vont de l’avant

Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales depuis le 30 novembre, le titre “Branleur” profite d’une production organique résolument moderne. Des riffs de guitare rock se mêlent ainsi à un phrasé inimitable qui apporte une couleur urbaine aux couplets. Le refrain se révèle plus entêtant et férocement efficace pour évoquer les désillusions d’une jeunesse qui, malgré les difficultés, continue d’aller de l’avant : “Et t’as cru t’étais tout seul / Que j’allais te le dire en douceur / On est pas fait pour ce monde / Et on en parle plus”.

Les deux artistes nous invitent à les suivre dans une virée extérieure à travers une mise en images réussie. C’est à bord d’une Volkswagen que Tomasi et Ian Caulfield parcourent un parking en plein air, partageant des moments de légèreté et de complicité avec des amis musiciens. Une bouffée d’air frais !

Visionnez “Branleur”, le clip de Tomasi :