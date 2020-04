Pour une surprise, c’est une surprise ! Tryo invite les humoristes Mcfly & Carlito pour une version 2020 de “Désolé pour hier soir” et c’est en écoute sur aficia.

Tryo revenait l’année dernière en trombe avec le projet XXV, un projet anniversaire qui marque les 25 ans de carrière du groupe. Non seulement le groupe emmené par Christophe Mali a proposé un album entièrement composé de ses propres reprises (parmi elles, “L’hymne de nos campagnes”, “C’est que l’on s’aime” ou “La main vert”…), mais le groupe a également annoncé une tournée des festivals, qui auraient dû prendre le relais sur le grand concert organisé à l’AccorHotels Arena, prévu le 13 mars dernier mais qui a du être joué dans des conditions particulières…

Ainsi, le groupe se réconforte en proposant aux radios un nouvel extrait de son album, qui de surcroît a été remixé : “On avait envie d’aller là où on nous attendait pas, une fois de plus. On avait envie de surprendre un peu tout le monde”, nous déclare Tryo lors de notre récente rencontre.

Il s’agit de “Désolé pour hier soir” une collaboration avec Mcfly & Carlito. On pouvait difficilement viser un public aussi jeune avec cette collaboration. Le duo d’humoristes aux 5,5 millions d’abonnés et au un milliard de vues sur YouTube est la sensation du moment et devrait permettre à ceux qui ne connaissent pas encore Tryo de faire de plus amples connaissance…

Découvrez “Désolé pour hier soir” de Tryo avec Mcfly & Carlito :