Tsew The Kid est “Maladroit” en compagnie de Lefa

Tsew The Kid dégaine aujourd’hui “Maladroit” sa collaboration avec Lefa. Le clip est à voir sur aficia !

Retour sur nos écrans pour Tsew The Kid après nous avoir offert le très bon “Plus d’amour à te donner” en octobre dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeune artiste, il faut savoir qu’il est originaire de Madagascar avant de venir s’installer en France à ses 7 ans.

Auteur, compositeur, interprète, Tsew The Kid est un vrai touche à tout autodidacte qui se fait de plus en plus une belle place dans le paysage musical français. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le succès qu’il a eu avec Diavolana et LOFI…

Tsew The Kid x Lefa

Cette fois c’est une collaboration efficace que nous propose Tsew The Kid en invitant Lefa sur “Maladroit”. Un titre qui tranche avec “Plus d’amour à te donner” et qui expose parfaitement la palette très large du jeune artiste.

Après sa collaboration avec Georgio au sommet des montagnes, Tsew The Kid nous régale donc une nouvelle fois et prouve sans aucun mal qu’il est un artiste complet sur qui il faudra compter dans les années à venir.

Découvrez “Maladroit” de Tsew The Kid et Lefa :