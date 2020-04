Clip “Goliath” : Woodkid fait son retour en jouant les héros

Woodkid fait aujourd’hui son grand retour avec le clip illustrant “Goliath”. Les images sont à voir sur aficia.

Impossible d’être passé à côté du morceau “Iron” de Yoann Lemoine, plus connu sous le nom de Woodkid. Un titre débordant de charisme, de puissance et d’héroïsme qui a connu un très large succès au delà des frontières notamment grâce à son intégration dans le trailer d »Assassin’s Creed: Revelations‘.

Son premier album The Golden Age paru en 2013 se vend à 800.000 exemplaires à l’international. Il est également récompensé par un Disque de Platine (100.000 ventes) en France et en Allemagne et de deux nominations aux Grammy Awards.

Une nouvelle aventure…

Mais depuis, silence radio, ou presque. Entre la sortie de son premier et dernier long format en 2013, Woodkid a fait quelques apparitions ici et là, comme en signant la bande originale de ‘Desierto’ en 2015, ou en publiant un EP pas plus tard que l’année dernière pour le directeur artistique de la maison Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, rien que ça.

C’est une histoire d’échelles, de toxicité. Une vision de machines industrielles gigantesques qui représentent si bien ma peur et ma fascination ambiguë pour la folie humaine. Voilà le monde que j’imagine autour de Goliath, un monde où les dominés peuvent affronter le gigantesque, l’insurmontable. Communiqué de Presse

Mais Woodkid préfère la qualité à la quantité et prend soin de parfaire son retour. Pour son nouveau single “Goliath”, l’artiste nous replonge dans les aventures de ce personnage biblique emblématique sans “vouloir faire écho à la situation mondiale en ce moment”. Pas forcément facile nous direz-vous !

Le Français s’est pour cela entouré de l’Américain Ryan Lott, du producteur Tepr et de Benjamin Esser. À la fois intime et puissant, on retrouve le Woodkid que nous avions laissé. La recette reste la même, aussi bien dans l’audio, que le rendu visuel où nous sommes plongés dans une fiction à couper le souffle. Alors c’est vrai, presque rien à changer. On plonge les yeux fermés dans cette nouvelle aventure qui s’annonce grandiose…

Découvrez “Goliath”, le nouveau clip de Woodkid :