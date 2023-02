Nouvelle pépite dans le paysage musical, Woody a tout pour conquérir un large public. Elle dévoile aujourd’hui “Can Somebody Tell Me”, et c’est à savourer avec aficia.

Woody, c’est le genre de chanteuse qui cristallise le moment présent. Une voix sublime qui permet de faire ressurgir un souvenir. En indépendant, elle avait déjà fait parler son talent sur “Dance on the moon”, un morceau qui s’est paré d’un joli succès, avec à ce jour plus de 3 millions d’écoute sur les plateformes.

Et la fin de l’année 2022 a semblé être un tournant dans la carrière de la jeune artiste de 21 ans. Désormais appuyé par Filature Unity, Woody travaille actuellement sur son premier opus. Cette nouvelle aventure s’est d’abord concrétisé par la sortie de “Lost Goodbye”, un titre puissant, où jaillit d’intenses émotions.

Et ce trait musical, on le retrouve dans “Can Somebody Tell Me”, un second single qui nous plonge dans les difficultés typiques d’une rupture. Et avec cette version en Live Session, Woody renforce cette sincérité, cette passion dévorante pour la musique et nous envoute, simplement.

Découvrez “Can Somebody Tell Me”, le Live Session de Woody :