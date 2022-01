Yelo : le rappeur libère “La Foudre” !

Il est de retour, le rappeur toulousain Yelo vient de dévoiler un nouveau titre dénommé la foudre #1. Un comeback énergique, mûrement réfléchi.

Depuis Selfmade, véritable projet laboratoire empli de promesses, on n’avait plus de nouvelle. Le Toulousain Yelo nous avait laissé dans un étrange vide, même plus, sur notre faim. Mais voilà qu’après des semaines de silence, de questionnements, et même un jeu de société, l’auteur de “Rentre” clame enfin son retour avec un morceau électrique sobrement dénommé, “La foudre”.

“T’as vraiment passé un stade hein”

C’est dans une courte vidéo insta que le morceau nous a été teasé il y a de ça quelques jours. Un récap sonore inspirant de la part de mdhml_ (photographe et ami de l’artiste) qui donne des conseils à Yelo sur la création de ses futurs morceaux. Une conversation bienveillante où les extraits et les progrès s’enchaînent durant 0.59 secondes. Une phrase marquante conclût la fin de l’échange : “Je ne sais pas si tu te rends compte, mais t’as vraiment passé un stade hein”. La rédaction est bien d’accord ! Nul doute que l’artiste a besoin de l’entendre, alors c’est plus que jamais le moment de le dire, le rappeur se dirige dans la bonne direction avec cette nouvelle formule.

Level up

Chez aficia, on avait découvert le loup solitaire avec “Brume” et son identité mélancolique. Et cet aspect spleen, cri du cœur, dans lequel Yelo excelle plus qu’ailleurs, se retrouve avec vigueur dans ce nouveau single. On y retrouve un artiste en proie aux doutes, proche du précipice, mais toujours loin du renoncement. Une pose mûrement travaillée où le cri poétise la douleur. Une écriture variée où chaque virgule trouve sa place. Une prod de piano (signée Santos), un flow crescendo, des contrastes assumés… Une alchimie totale qui permet au single de marquer l’écoute.

Le tout est accompagné d’un clip 100% violet (coucou le TFC en arrière-plan), énergique et efficace. Nous sommes face à un level up qui frappe juste, un morceau qui ne demande qu’à être prolongé. (Le #1 dans le titre, nous en donne bon espoir. Ceci ne serait que l’intro de quelque chose de plus grand…).

En bref, Yelo le prouve par ses créations insta, ses freestyles, les fines tournures de ses écrits, c’est un passionné avec des rimes à revendre. Le rap, la musique, le besoin d’expression, la polyvalence de flows, tout y est. Aficia maintient son intuition, cette perle toulousaine signée Maltrackmusic est en pleine éclosion. Que “Dieu bénisse” Yelo et la suite de son aventure…

Découvrez “La Foudre #1 : intro”, le nouveau titre de Yelo :