Clip “Astronaute” : Youssoupha de retour avec sa plume lunaire

Youssoupha est de retour avec “Astronaute”, un magnifique clip à découvrir sur aficia.

Le 23 janvier 2012, il y a donc plus de huit ans maintenant, Youssoupha dévoilait l’intégralité de Noir D****, son troisième album studio. Une date phare puisque ce projet marquait l’avènement du rappeur dans le paysage musical français, avec un Disque de Platine au bout de quelques mois d’exploitation. Mise au point brutale sur “Menace de mort”… Fresque gigantesque avec “Espérance de vie”… Mais aussi hits plus légers à l’image de “Dreamin’” : l’artiste français a su imposé sa plume aiguisée et son habilité des mots.

Youssoupha : le retour…

Depuis son dernier album, Polaroïd Experience, sorti en 2018, le rappeur s’est montré un peu plus discret. On notera la sortie des titres “Sur la lune” et “Dans la ville”, intelligents dans le propos et propres niveau réalisation.

Mais 2021 est peut-être un nouveau tournant dans la carrière de Youssoupha, avec la sortie d’“Astronaute”, un clip tourné dans les rues d’Abidjan. La mise en scène spatiale vient côtoyer les paysages de la ville Ivorienne, ce qui donne un rendu aussi captivant qu’irréel. Le lyriciste déballe un texte intime, une sorte de rétrospective, et ouvre certaines réflexions.

Découvrez “Astronaute”, le clip de Youssoupha :