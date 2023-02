Ysé électrisante avec “Demain n’existe plus”

Après “Les acacias”, Ysé dévoile un nouveau titre et une date à La Boule Noire. C’est à découvrir sur aficia.

Nous l’avons découvert en août dernier lors du festival Rock en Seine, depuis Ysé fait partie de nos artistes préférés. Celle sur qui on a misé dès le début et que l’on verrait bien exploser dans quelques années à l’instar de Pierre de Maere, Suzane ou encore Slimane.

C’est par ses mélodies et sa voix que son premier titre nous avait interpellé. Un joyeux bouquet solaire que nous avions hâte de voir fleurir.

Un nouveau titre, Une Boule Noire pour Ysé…

“Demain n’existe plus” est une invitation à découvrir la personnalité plus sombre de l’artiste. Ici, comme l’explique le communiqué de presse : “Ysé cherche désespérément des réponses à ses angoisses, à sa peur de l’avenir, et à trouver du réconfort dans l’incertitude du lendemain.” Une prise de conscience qu’elle chante en posant des mots justes et forts sur cette société obnubilée par le digital.

La mise en images réalisée par OAV Creative (Juliette Pretat-Palacio et Jon Verleysen [Elephanz]) illustre Ysé, seule durant 2 minutes 52. L’artiste ne nous quitte pas des yeux. Un regard perçant d’un bleu puissant qui contraste avec les ombres qui gravitent autour d’elle.

Retrouvez Ysé le 6 juin 2023 en concert à La Boule Noire !

Découvrez « Demain n’existe plus » de Ysé :