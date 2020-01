Clip ”Le chemin 66/6” : Yuzmv, une mise en images prometteuse

Coup de fraîcheur pour le titre ”Le chemin” qui s’est vu offrir une nouvelle production originale et surprenante par Yuzmv. C’est à découvrir sur aficia.

C’est sans doute l’un des artistes à surveiller de très près cette année. Avec son titre ”Le chemin” paru en octobre dernier et comptabilisant déjà plus de deux millions de streams, Yuzmv entame une nouvelle ère. Ainsi, dissimulé derrière un bandeau qui recouvre l’intégralité de son visage en sort une poésie marquée par une sensibilité affirmée et des textes profonds. C’est tout d’abord, avec ”Dijnn amoureux” ou ”Épisode III – Les mains libres” qu’il a commencé à inscrire son univers et à construire une base de supporter.

Mais c’est avant tout avec le titre ”Le chemin” que Yuzmv a marqué les esprits. Un succès qui fait naître en ce mois de janvier un nouvel édit et mise en images. De quoi faire patienter avant la sortie de l’album pour fin février, début mars.

”J’connais mieux les nuits que mes lendemains…”

Yuzmv n’en finit plus d’impressionner. Aidé par Mims pour la réalisation et David Poucet pour le montage, le clip de ”Le chemin 66/6” est une belle réalisation. À la fois appuyé sur une esthétique forte, il en découle des jeux de lumières, des effets slow motion ainsi que des scènes narratives.

De plus, la nouvelle version est plus dans un registre deep house, plus énergétique et insère des effets de scratching en arrière-plan qui donne un vrai dynamisme au morceau. Si certains s’attendaient à un nouveau titre de sa part et se sont avoués déçus, d’autres ont été plutôt satisfaits de cette nouvelle version du titre.

Découvrez ”Le chemin 66/6” de Yuzmv :