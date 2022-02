Les 4 albums de la semaine avec Nneka, Silly Boy Blue, K.ZIA, half•alive

half•alive – Give Me Your Shoulders, Pt.1

Ils ont ouverts certains des concerts de Twenty One pilots, débutent très prochainement leur propre tournée et dévoilent aujourd’hui la première partie de leur album : les membres de half•alive, le groupe au plus de 2 millions d’auditeurs sur Spotify semblent ne jamais s’arrêter. Aujourd’hui, ils font le choix de partager la première partie de leur album Give Me Your Shoulders, composé de 7 pistes pour le moment, dont What’s Wrong ainsi que Hot Tea. Et pour ce deuxième opus, les artistes sortent de leur zone de confort et aborde un thème, pourtant d’ordinaire universel, pour la première fois : l’amour, le tout sur une musicalité allant de la pop au rock, un mélange que l’on apprécie !