Les albums de la semaine #13 avec Armel Dupas, Wallows, Kikesa et Olympe !

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Nos albums…

Armel Dupas – When we used to waltz

Il ne faut parfois pas de paroles pour raconter des histoires et transmettre des émotions. Armel Dupas, l’a bien compris ! Il utilise sa plus belle arme : son piano. Une union entre l’artiste et son instrument pour y raconter les plus beaux exploits, les doux moments d’amour ou encore les instants douloureux de tristesse… Les accords détonnent au rythme parfois lent (“Don’t be so naive”), s’accélèrent (“As Children Do”) sur certains titres mais laissent la trace indélébile d’un artiste qui maîtrise son art autant que les émotions !

Notre coup de cœur : “Petite bretonne”

Wallows – Tell Me That It’s Over

Trois années après la parution de son premier disque studio, le groupe de rock alternatif américain Wallows confirme l’essai avec Tell Me That It’s Over. C’est une copie brillante que livre le trio, abordant toujours avec sensibilité et justesse les relations amoureuses, dans les moments de douceur comme dans la peine et la nostalgie. Les textes du trio sont universels, sublimés par des arrangements organiques et des inspirations musicales très éclectiques. Nous noterons par ailleurs le traitement de la voix se fondant dans un écho et apportant ainsi une touche vintage bienvenue au disque.

Des riffs d’une guitare électrique aux grondements fantomatiques du synthé, en passant par l’énergie de la batterie et l’élégance des cordes, il y en a pour tous les goûts ! En définitive, Wallows est de retour avec un disque aérien mais qui ne tombe pas pour autant dans la légèreté. En ouverture, le frénétique “Hard To Believe” donne d’emblée le tempo d’un projet enthousiasmant, confirmé au cours de l’écoute par “Especially You”.

Notre coup de cœur : “Hard To Believe”

Kikesa – Rubi

Le rappeur Kikesa est de retour avec un nouvel album : Ruby. Une toute nouvelle formule digitale, pour un comeback réussi. Une I.A confidente s’installe dans l’album pour aider l’artiste a créer (ce qui n’est pas sans nous rappeler l’excellent Trinity de Laylow). On y retrouve un Kikesa spontané, en proie à la confidence , bien décidé à affirmer son univers. En effet, l’album est en dehors des codes traditionnels, se pare d’une robe parfois pop / électro entrainante. En plus, deux featuring prestigieux (Bigflo et Oli / Sopano). Un contenu donc axé polyvalence, qui saura toucher toutes les oreilles, l’expérience live promet une belle énergie. En bref, une nouvelle formule dans laquelle le rappeur semble s’épanouir, un album rafraîchissant, un hétéroclisme affirmé, on valide !

Notre coup de cœur : “Rap Machine V2 1 Exe”, l’artiste y rappelle qu’il est un kickeur affirmé et tout terrain, et c’est réussi !

Olympe – Press Play

Olympe était de retour mi-mars avec son troisième album : Press Play. Et parmi tous les albums musicaux qu’il a pu mener et défendre auparavant, celui-ci se montre davantage personnel, si ce n’est le plus intime de tous ! À travers les 12 pistes qui composent cet opus, Olympe y partage ses émotions mais aussi les épreuves qu’il a du affronter ces dernières années, notamment le harcèlement. Des sujets forts que le chanteur nuance avec beaucoup d’espoir dans ses textes et des mélodies toutefois solaires.

Réussir à se livrer ainsi résulte très certainement du fait d’avoir conçu et pensé cet album en totale indépendance. Une nouvelle façon de travailler qui a permis à l’artiste une liberté absolue (et primordiale)…

Notre coup de cœur : “Si je savais”