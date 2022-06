Les albums de la semaine avec Pauline Bisou, Izïa, Bruises & L’Enfant

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Pauline Bisou – Bisou

Avec une voix qui offre de belles envolées et d’agréables phrasés, Pauline Bisou dévoile son EP Bisou. Un projet intime qui retrace le parcours de résilience et de renaissance de l’artiste après une relation toxique et destructrice. Entre tendresse, vérité et mélancolie, la chanteuse nous fait voyager à travers les failles de ses pensées. Six titres teintés d’une pop singulière pour se réadapter aux “bisous” et délaisser la solitude et le mépris vis-à-vis de son corps !

Izïa – La vitesse

En réponse à un contexte de crise paralysant, Izïa lève le voile sur La vitesse, un cinquième opus aérien qui résonne comme une urgence inéluctable à célébrer la vie. Écrit et composé en moins de deux mois, dans un studio francilien, le disque est empreint d’une spontanéité indéniable et s’effeuille ainsi à travers 13 pistes aux sonorités éclectiques. Si l’artiste affirme davantage son goût pour une pop agrémentée d’ornements synthétiques et disco, elle n’en oublie pas les influences rock qui ont façonné sa carrière. Les électriques “Lavielamourlamort”, “Qui nous sommes” et “La vitesse ”suffisent amplement à le prouver. Izïa propose autant d’instantanés de vie, provoquant les larmes sur “Royale” en hommage à son père, appelant à l’évasion sur le très réussi “Pura Vida” ou s’insurgeant contre les inégalités avec “Qui nous sommes” . En conclusion, l’artiste dévoile une nouvelle partition frénétique et fiévreuse qui nous embarque sur le dancefloor.

Notre titre préféré : “Folle” et ses couplets envoûtants à souhait.

Bruises – Burning

C’est avec une reprise de “La Javanaise” et plus dernièrement à travers le morceau “Burning” que le duo franco-américain Bruises dessinait les contours de leur nouvel EP. Ce vendredi, il est enfin temps pour les deux artistes de livrer l’intégralité de ce projet, toujours dans une lignée de clair-obscur.

Au coeur de Burning, un EP de 6 pistes, il est question de société, d’urgence, de liberté mais aussi de relations humaines. À travers ces sujets plus actuels que jamais mis en musique, Bruises nous emporte, avec mélancolie, dans son univers brulant !

Notre coup de cœur : “Beneath The Wave” qui évoque la quête de liberté. Découvrez d’ailleurs le clip fraichement publié, à l’occasion de la sortie de l’EP !

L’enfant – Dans ma tête

C’est par un EP introspectif que l’artiste l’Enfant signe son retour. Textes emplis de doutes sur prods mélancoliques, par cette écoute, c’est un face à face avec son auditeur que propose l’artiste. Un contenu éloigné de ses excentricités habituelles. Un projet qui tient à rappeler qu’il y a un homme derrière le micro, une âme, et une vie au-delà des performances artistiques parfois incomprises. Une honnêteté qui a d’ailleurs su convaincre son public, en quelques jours, toutes les versions physiques de Dans ma tête ont été écoulées. Parcours aux multiples couleurs, adaptabilité, persévérance et création, l’Enfant possède toutes les cartes pour continuer sa route, et c’est tout ce que nous lui souhaitons. Un pari sensible et franc réussi que la rédaction tenait à soutenir.

Notre coup de cœur : “Idées noires”, meilleur titre pour aborder le projet et ses thématiques sur une production audacieuse. Superbement clippé qui plus est !