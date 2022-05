Les albums de la semaine #20 avec Simia, Canine, Baptiste Ventadour et Ralph of London

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Simia – Trop Tard

Encore une découverte qui ne nous passe pas inaperçue. Avec sa plume poétique, Simia délivre Trop Tard, son deuxième EP. Un opus composé de 5 titres entre rock et rap. Un savoureux mélange qui se laisse parsemé de quelques riffs de guitares addictives. Une identité musicale forte dans laquelle il livre ses émotions et ses pensées les plus intimes. C’est efficace et décoiffant… Qui sera là avant le disque de platine de Simia ? aficia évidemment !

Ralph Of London – Yellow Sky Highway

Sous d’internationales influences, le groupe Ralph of London est revenu il y a un mois avec un nouvel EP Yellow Sky Highway. Romantisme entraînant, pop synthétique maîtrisée, un petit projet irrévérencieux que la rédaction tenait à partager pour encore mieux savourer l’été !

Notre titre préféré : “Flowers of Edo” pour ses sonorités surprenantes et décalées.

Canine – Source

Trois années après la parution d’un premier disque ambitieux, Canine est de retour avec Source, un nouveau projet explorant de nouvelles facettes de sa personnalité artistique. Tout au long des 16 pistes, l’artiste fait la part belle à la rêverie. C’est une épopée musicale aboutie et salvatrice que livre Canine sur cet opus qui se révèle plus introspectif et intimiste que son prédécesseur. Mêlant des titres interprétés dans la langue de Molière comme dans la langue de Shakespeare, la chanteuse séduit par l’harmonie des envolées vocales et des mélodies pop teintées de nappes électro soyeuses. Un album envoûtant et authentique en somme.

Notre titre préféré : “Snake” pour son refrain fascinant.

Baptiste Ventadour – Pour la beauté du geste

C’est avec les titres “Le mal des grands boulevards”, “Que reste-t-il” ou encore “Une vie” et “À cette étoile” que Baptiste Ventadour annonçait la venue de son premier opus, Pour la beauté du geste.

Et en ce vendredi 20 mai, le jeune artiste captivant révèle enfin l’intégralité de son projet musical. De la folk, des textes forts, une voix rock, de la passion et surtout beaucoup d’authenticité : voici le ce que l’on retrouve dans cet album agrémenté de 12 pistes. Il n’y a pas de doute, Baptiste Ventadour écrit, avec cet album, le début d’une belle et prometteuse carrière artistique !

Notre titre préféré : “Que reste-t-il” pour le message. On vous laisse découvrir !