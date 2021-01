Retour spatial pour Ateyaba avec ‘Space Pack’

Quel cadeau ! Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020, le rappeur montpelliérain Ateyaba a dévoilé Space Pack, un EP de cinq titres solos aux allures de nébuleuse. Dévoilé en surprise totale, le projet met fin à cinq ans d’absence de sortie. Ce retour est-il à la hauteur de l’attente ? aficia te livre sa réponse.

Véritable cadeau de Noël pour tous ses fans, la sortie de Space Pack s’est faite dans le silence le plus complet. Si Ateyaba avait déjà brisé ce dernier une semaine plus tôt avec la livraison du single “Moonwalk”, nul n’osait espérer une double sortie au vu de ces cinq années d’attente. Pourtant, Space Pack est bien arrivé sous le sapin et, avec lui, un univers déstructuré aussi captivant que singulier.

Voyage spatial

Dès le titre d’ouverture “LGBIRI”, Ateyaba annonce l’univers, et nous plonge en hyperespace via une prod digitale aux sonorités d’exploration. Cette ambiance spatiale et hors du temps, on la retrouvera d’ailleurs tout au long du projet. Mix, mélodie, toplines, pochette, tout nous ramène à la surprenante navette de “Space Pack”.

Les thèmes abordés quant à eux, continuent de s’aligner avec ce style. Par un égotrip sombre et habile, le rappeur nous emmène avec lui dans une narration déstructurée qui rend l’écoute quasi solitaire. Car si le turn UP y reste possible, Space Pack propose une identité marquée et originale, capable de s’apprécier en solo.

Cohérence et précision

Côté flows et textes, Ateyaba n’a rien perdu de sa plume incisive et directe. Il se pare même d’une belle polyvalence dans ces cinq morceaux. “PDRB” et “Droptop” sont acides, là où “Naomi Freestyle”, “LGBRI” et “Av President Kennedy” épousent complètement l’univers planant de cet EP. Allant du contraste à la synergie, le rappeur confirme ici une belle adaptabilité qui nous avait que trop manquée.

Découvrez Space Pack de Ateyaba :