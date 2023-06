Blanche dévoile ‘Vue mer’, son premier album

Le duo Blanche composé de Yoann Le Mat et Benjamin Josselin a proposé son premier opus le 23 juin. Un album aux sonorités pop et électro ! aficia a écouté pour vous ce disque.

Après son EP Marée Haute en novembre 2020, le tandem est de nouveau de retour en dévoilant son tout premier album Vue mer. Antérieurement, son premier EP était caractérisé par son côté indie-pop et électro. Cette fois-ci, Blanche propose aux auditeurs de découvrir un nouvel aspect de son univers ! L’opus est composé de 10 titres originaux et d’une reprise. Enregistré dans le sud de la France, Vue mer est comme un petit rayon de soleil.

Les deux artistes ont travaillé en équipe pour présenter ce projet ! On retrouve Guillaume Marnez à la batterie, Mathieu Llopart à la basse, Benoît Fleury au mixage et Blanka au mastering. Un album entre voyage, nuit étoilée, fête en bord de mer et nostalgie du bonheur, le duo présente une nouvelle facette de son monde. Ainsi, Blanche aime définir sa musique comme une pop marine.

Un univers singulier, doux et émotif

À la suite des différents confinements, le tandem a ressenti une envie d’espace et de liberté. À ce moment-là, Blanche a décidé de créer un opus. Dans le titre “Sous les étoiles”, aux sonorités aériennes et sensuelles, on retrouve ces envies. Les morceaux de Yoann Le Mat et Benjamin Josselin naviguent de l’électro à la pop accompagnés de textes poétiques en français. Leurs thèmes de prédilection : le couple et la nostalgie. Aussi, le duo s’inspire de son quotidien pour écrire. D’ailleurs, la chanson “Dormir” évoque leurs rêves de jeunes parents.

Leur mélodie décrit la douce nostalgie du spleen. De plus, les créations de Blanche sont puissantes, profondes mais aussi très mystérieuses. Ainsi, quand on écoute cet album, une énergie intense et joyeuse vient nous envoûter teintée de sensualité. L’âme de Blanche est à chercher dans la complicité de sa voix et de sa composition. Un album unique et d’une douceur exquise !

Découvrez l’album Vue mer de Blanche :