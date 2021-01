Camélia Jordana fait le grand écart avec ‘facile x fragile’

Pourquoi faire compliqué quand on peut, à la fois, nous faire danser et nous émouvoir ? Avec facile x fragile, Camélia Jordana dévoile un double album étonnant. aficia l’a écouté pour vous !

Camélia Jordana fait partie de ces artistes qui ont démarrés en passant par la case ‘Nouvelle Star’. Trois albums plus tard (le dernier en date, Lost paru en 2018) et onze ans après le télé-crochet qu’elle n’a pas remporté, la Varoise revient ce 29 janvier avec facile x fragile, son quatrième opus. Mieux que ça : un double album aussi fascinant qu’éclectique puisqu’elle mélange les sonorités actuelles (pop urbaine) à des titres plus posés, plus profonds, plus introspectifs, plus personnels aussi.

Une garnaison de tubes pour commencer

La première partie du disque comporte tout ce que la variété actuelle apprécie. De belles mélodies, des sonorités très actuelles, notamment pop, à l’image des succès de “Fragile” et “Silence”. Il faut dire que Camélia Jordana a choisi de travailler avec l’un des meilleurs producteurs de sa génération, à savoir Renaud Rebillaud (Kendji, Amir, Gims). Il vient donner une touche de modernité à de nombreux titres, faisant de l’album un projet solaire et qui s’écoute en toute saison, à tout moment.

Mais ne me regarde pas comme si c’était facile

Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile

Si tu savais comme ça me coûte

De ne pas te montrer mes doutes

J’en appelle à ma sagesse, S.O.S



CAMÉLIA JORDANA – “FRAGILE”

Sans oublier les quelques duos de coeur, mais aussi très stratégiques, que comportent l’album à savoir Soolking (sur “Te parler”) et Dadju (sur le titre “Loco”). À eux deux, ces artistes cumulent près de 3,5 milliards d’écoutes rien que YouTube. Consciemment, ou inconsciemment, Camélia Jordana veut rester jeune !

Camélia Jordana, une femme de valeurs

Pleine de fougue, certes, mais Camélia Jordana garde quelque part enfoui sur ce disque sa voix pure (“Si j’étais un homme”), sa sensibilité (“Reste envie”), ses origines (“SOS Méditerranée” ou “Nata Lova” ) ou ses convictions comme sur “Femmes”, le titre qui ouvre l’album. D’ailleurs, sur celui-là, la chanteuse invite les femmes à être solidaires et plus fortes entre elles, pour espérer un monde meilleur ! Beau message…

Introspective et optimiste !

Vous l’aurez rapidement compris au fil de l’album, l’électro laisse place à des sonorités bien plus acoustiques. Hormis le titre “J’oublie vite” et ses sonorités électro-orientales, Camélia Jordana se montre plus introspective. À partir de la moitié de l’album, le piano-voix et les instruments acoustiques (“Wild Man”) prennent toute la place de l’album.

Camélia Jordana s’imagine devenir un homme pour “user sa voix” et “chanter tout comme les femmes dans la rue”. Les messages sont forts et délivrent un message d’amour sur le très pur “Les garçons” et d’anti-racisme avec “Si on s’aimait toutes”.

Enfin, Camélia n’oublie pas la langue de Shakespeare avec les aériens “Because Of You” et “While You Breathe” qui clôturent l’album.

Découvrez Facile x Fragile de Camélia Jordana :