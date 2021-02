Il y a du changement dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France. Notamment avec Bénabar qui s’offre la première place. aficia fait le point.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 29 janvier au 04 février 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Ce qu’il faut retenir…

Le Top 3 des meilleures ventes d’albums en France est totalement chamboulé. En effet, Jul, Vianney et Claudio Capéo laissent la place à de la nouveauté !

En première position, on trouve Bénabar avec Indocile Heureux qui compte 6.296 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Vient ensuite Frédéric François avec La liberté d’aimer et Camélia Jordana qui referme ce podium de tête avec Facile x Fragile.

Le reste du Top 10 des meilleures ventes d’albums en France ne crée pas la surprise. On y retrouve toujours Jul, Vianney, le tandem Vitaa et Slimane… Notons toutefois que Claudio Capéo, ZKR et Landy quittent ce Top 10.

Du côté des nouveautés, il y a Kimberose qui fait une belle entrée à la 11ème place avec Out. Josman s’installe à la 13ème place avec Mystr J.O.$. et il faut descendre à la 30ème place pour trouver Euphories de Videoclub. C’est plus difficile pour Arlo Parks avec Collapsed in Sunbeams qui se classe 84ème malgré un très bel album.