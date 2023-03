Rob & Jack annonce l’été avec le disque ‘Summercamp’ 

C’est l’un de nos projets coups de cœur de ce printemps ! Le duo de producteurs Rob & Jack dévoile l’album Summercamp, idéal pour préparer l’été… aficia l’a écouté pour vous !

L’un se nomme Rob et a composé de nombreuses bandes originales de films (Le Bureau des Légendes S4 et 5 ou Les Survivants). L’autre se nomme Jack. Il a produit pour de nombreux autres artistes (Phoenix, Fishbach, Zaza Fournier…). Mais c’est ensemble qu’ils forment un duo et dévoilent Summercamp, un projet d’une vie réunissant des artistes qu’ils ont croisé en studio !

Des collaborations inattendues

Alors oui, nous étions initialement un peu sceptiques à l’idée d’écouter un nouvel album composé de featurings. Mais ceux-là sont quand même loin d’être habituels. Qui à part d’autres que Rob & Jack pour réunir sur un même album la légende Sébastien Tellier, Catastrophe (sur “Toupies”), Vicky Chérie (sur “A égalité”) ou même Fishbach sur le ténébreux “Couteau” ? C’est fort, c’est osé. Car toutes ces rencontres sont aussi improbables qu’évidentes en réalité.

Rob & Jack – summercamp (c) Manuel Obadia-Wills Rob & Jack – summercamp (c) Manuel Obadia-Wills Rob & Jack – summercamp (c) Manuel Obadia-Wills

Le résultat en vaut sacrément le détour. Car au-delà d’être un simple album de featurings, c’est avant tout une “suite de moments intimes et épiques solaires et sanglants, mélancoliques et dansants”, peut-on lire dans le communiqué. Cela résume plutôt bien l’énergie de ce sublime disque, très aérien, très surprenant. Il n’y a pas de pause. Pas un seul moment où on s’ennuie. C’est un long fleuve virevoltant de jolies voix, de différentes langues (comme sur “Adentro” ou “Un Ultima Volta”), montrant bien la direction mondiale que prend ce disque. C’est LE disque parfait pour ce début de printemps !

Découvrez le nouveau projet de Rob & Jack :