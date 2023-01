Stéphane dévoile ‘Madame’, son premier album

Après avoir présenté son premier EP en 2022, Stéphane nous confie son premier album Madame. Un album frais, rempli d’amour, de douceur et d’espoir et c’est à découvrir dès maintenant sur aficia.

En quelques mots Stéphane est une jeune artiste Suisse de 26 ans, découverte avec son titre “Douleur je fuis” en 2021. La jeune femme a grandi à Genève entourée de sa famille, où la musique tenait une place importante. Elle se tourne rapidement vers la guitare qui sera son instrument de prédilection et qui l’accompagnera au fil des années. Cette révélation a eu lieu lors de l’écoute de “Hallelujah” interprétée par Jeff Buckley.

S’en suit une adolescence mouvementée, mais également synonyme des premières écritures. On retrouve un titre écrit à ce moment là, et qui est également son dernier single “Nouveau départ”. Vient alors la majorité, c’est à ce moment qu’elle décide d’abandonner l’idée des études de médecine, pour intégrer l’école des musiques actuelles de Genève. Elle a alors trouvé sa voix, dans tous les sens du terme. Après un EP, des morceaux qui ne sont pas passés inaperçus sur les ondes, et des dates en festival, le moment est venu de découvrir son premier album.

Madame, nous parle d’amour

Cet album a comme ligne directrice l’amour. Stéphane nous parle de toutes les formes que peut prendre ce sentiment, parfois heureux, parfois triste, le tout en s’appuyant sur ses expériences personnelles. Elle raconte l’amour, avec douceur et subtilité ce qui permet à chacun d’être libre de s’identifier à chaque situation, à chaque chanson. Elle évoque l’amour enivrant, la jalousie et la peur que l’ont peut ressentir lorsqu’on imagine l’être aimé dans d’autres bras, en passant par les doutes (“Si je flanche peux-tu me rattraper? / Si je tremble vas- tu m’abandonner ?” . Elle aborde également la séparation dans “Mieux que ça” en duo avec Petit K. (“On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c’est mieux comme ça ?” mais aussi le fait de se relever dans les moments difficiles pour éventuellement pouvoir mieux se retrouver avec son dernier morceau “Nouveau départ”.

Stéphane livre ses mots avec universalité

L’artiste nous emmène avec elle, dans un “tourbillon” d’émotions, sur des mélodies parfois mélancoliques tout en étant entrainantes et enivrantes. La jeune suissesse, nous permet de relier nos histoires personnelles à ses mots, comme un écho, qui nous permettrait de nous rassurer, de nous encourager. Il n’y a pas que son prénom qui est épicène, la façon dont elle nous livre ses textes l’est également. Notre coup de cœur, se tournera vers le morceau “Pour madame”, une véritable déclaration d’amour pour elle. Un hymne à l’amour, pour la personne qui fait battre le cœur un peu plus fort, et qui fait vibrer le corps et la vie.

“Je vois l’amour partout” Avant la fin du monde – Stéphane

Au-delà de l’amour, Stéphane évoque d’autres thématiques comme par exemple l’environnement, avec “Green Dream” où elle rêve d’un monde et d’un amour plus sain “sans particules fines” et “loin de l’effet de serre”, pour “s’étendre dans l’herbe”, et “Kiffer l’atmosphère, le ciel et puis l’ozone”

Elle évoque également avec beaucoup de talent et de respect, ses idoles, avec “L’île inconnue” une île qu’elle s’est imaginée. Une île où résiderait une grande partie de ceux qui lui ont donné envie de faire de la musique, ceux qui font partie du club des 27, là où Cobain, Amy Winehouse, Hendrix ou encore Morrison se côtoieraient, et qu’elle aimerait rejoindre. Elle fait également un clin d’œil à Julien Clerc, pour qui elle a assuré la première partie de l’Olympia en 2022, en reprenant “Lili voulait aller danser”.

Des hommes pour Madame

En effet, de nombreuses collaborations ont eu lieu pour mener à bien ce projet.

Deux duos sont présents, un avec Petit K sur “Mieux comme ça” ainsi que sur “Romantique” avec Lancelot. Deux voix masculines qui viennent répondre et contraster la voix de Stéphane. Deux morceaux, pour lesquels les couplets de chacun se répondent pour créer une conversation, ce qui permet une écoute immersive et captivante.

Nous retrouvons notamment Valentin Marceau, le jeune réalisateur qui a le vent en poupe dans le monde musical ces dernières années. Il a notamment travaillé avec Pierre De Maere, Suzane, Janie, ou encore Foé. Nous pouvons le retrouver sur les titres “ Nouveau départ”, “Madame” et “Romantique”.

Yaacov Salah ainsi que Meïr Salah, font également partie de l’aventure. Ils sont à l’origine de nombreux succès, avec Grand Corps Malade, Slimane, Marina Kay, Camille Lellouche. Nous pouvons les retrouver dès le premier morceau de cet album avec “Avant la fin du monde”.

Sans oublier Corson et Boban Apostolov déjà présent sur l’EP.

Et une des grandes surprises de cet album est la collaboration avec Benoit Poher de Kyo qui a écrit “Solo”. Un morceau où l’ADN du groupe, raisonne et se mélange à la voix de Stéphane avec une justesse sans faille.

En bref pourquoi il faut écouter cet album ?

Un album envoûtant, plein de surprises qui saura rappeler à chacun avec douceur et mélodie des souvenirs ou sera un écho avec le moment présent. Madame ne parlera pas qu’aux dames mais bien à toutes les personnes qui vivent pleinement leurs émotions et croient en l’amour. Stéphane livre ses mots avec beaucoup de justesse, de délicatesse et de lucidité. Elle ne décrit pas l’amour uniquement comme un idéal, mais évoque également un amour qui peut être également inquiétant voire destructeur, mais sans jamais perdre espoir ou au moins d’avoir l’envie d’avancer. Le tout sur une musicalité rythmée.

Afin de présenter cet album au public Stéphane sera en tournée, et notamment à la maroquinerie le 20 avril 2023.

