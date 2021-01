Eliott Jane nous offre son premier EP ‘Liberté Chérie’

C’est un grand jour pour Eliott Jane qui nous offre son premier EP Liberté Chérie. On l’écoute sur aficia.

Non, on ne vous parle pas de l’album de Calogero ! On vous parle bien du premier EP d’Eliott Jane qui porte bien le même nom qu’un album de Calogero. Reste à souhaiter à Eliott Jane le même succès dans les bacs !

Le format nous offre 5 titres, déjà une belle carte de visite pour plonger dans cet univers délicieusement pop. Il souffle sur les 16 minutes de musique comme un vent de liberté, comme une désinvolture. Celle d’une femme qui vie pleinement, se fiche des regard et profite de la vie et même des “Plan B” !

Eliott Jane signe ici l’intégralité des textes, preuve d’un projet personnel et introspectif à la fois. Elle accompagne cette production d’une véritable énergie, ne laissant pas la lassitude s’installer. Un exercice facile à réaliser sur un format court, mais que l’on apprécie grandement.

En bref : Liberté Chérie est vraiment une très belle carte de visite pour Eliott Jane. On navigue sur une pop française entraînante et captivante. C’est moderne avec une poésie féminine et une liberté palpable. À mettre dans vos oreilles, tout simplement !

Découvrez Liberté Chérie d’Eliott Jane :