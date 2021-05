Ellea : poésie volcanique pour son premier EP ‘Fil d’Ariane’

Depuis le 16 avril, Ellea a libéré son premier projet, Fil d’Ariane. Un EP de cinq titres à la voix maîtrisée virevoltant sur une plume brute. Musique volcanique pour cœur nuageux, c’est un coup de cœur aficia.

Fraîchement signée chez le label indépendant On se fait label, Ellea est une perle en éclosion. Se démarquant tour d’abord par des reprises réussies sur YouTube, elle se lance en cette année 2021 dans l’aventure singulière de l’EP.

Dévoilé le 16 avril, le projet Fil d’Ariane lance son décollage. Entre émotions brutes et voyage vocal, l’artiste libère œuvre aux perfectionnements déroutants. Chronique aficia.

Musicalement transportant

Des les premières écoutes, un élément se dégage à nos tympans, l’instrumental. Millimétrée, comme calfeutrée dans nos oreilles, il accompagne avec justesse l’entièreté du projet. On s’y abandonne souvent le long de quelques secondes de solo (l’intro de “L’amour est simple”, l’obscurité des “Cendres”), ou lors de véritable éclats et envolées de reverb’ (“Fil d’Ariane” et “Laisse faire”).

Guitare jazzy, échos caverneux, délicates percussions, l’ensemble dessine un aparté spatial hors du temps. À travers ces cinq compositions, Ellea nous transporte, et ne manque pas de mettre en superbe une écriture également finement pensée.

Cœur brûlées, rêves chrysalide

L’amour, l’acceptation de soi et de ses ambitions. La plume et le chant de l’artiste défendent avec volupté un discours de rêveries humaines. Échouer, recommencer, prendre part à la vie et ses danses. Ellea narre le récit d’une existence croquée à pleine dents, d’objectifs rêvant à l’accomplissement.

Je sais pas si la pluie effacera tes ravages. Quoi choisir entre cœur et raison, entre le fou et le sage. Ellea L’amour est simple

Le message est en douce adéquation avec ses ses instruments, Fil d’Ariane est une balade introspective au milieu des d’harmonieux murmures..

Découvrez Fil d’Ariane le premier EP d’Ellea :