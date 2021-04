Météo Mirage offre un EP entre rêves, espaces et réflexions

Météo Mirage est de retour avec un nouvel EP éponyme. Composé de cinq titres, c’est un projet de voyages introspectifs que nous propose le groupe. Douces complémentarité et esthétique colorée, c’est la chronique aficia !

Après Pacifique, sorti en 2019, le groupe Météo Mirage dévoile un nouvel EP sobrement intitulé Météo Mirage. Enregistré à Paris dans le studio Saint Germain, Max, Alexis, Noé, Léo et David y façonnent une véritable confidence musicale. Cette fois-ci accompagnés d’Adrien Durand dans leur réalisation, le groupe nous offre cinq titres d’osmose poétique, un EP aux thématiques sensiblement humaines. ..

Déserts de pensées

La vie et ses épreuves, les questions et leurs pensées. Voici les thèmes de cet EP. Du besoin de vivre intensément à celui de comprendre son intériorité, Météo Mirage nous offre une superbe palettes d’écriture et d’émotions. Jouant avec maîtrise sur nos cordes auditives, le projet nous happe dans d’immenses déserts de pensées.

On se laisse aller à nos rêveries dans les vastes “Ton nom” et “Où êtes vous”, on écoute avec fascination les questions de “Transforme” et “De l’amour à la haine”, pour enfin redescendre avec la volupté synthétique de “Voyageur”. Les textes évoquent la vie et ses couleurs dans un tableau d’infini, ils narrent ombres et lumières. L’EP nous donne l’envie de courir dans un champs jusqu’à en perdre le souffle.

Cet EP est le premier dans lequel on s’affirme en tant que groupe. On y aborde les changements, le renouveau, le désert. C’est un projet axé autour des émotions. Nous l’avons souhaité épuré, sincère et direct. Max de Météo Mirage durant une interview aficia

Esthétiquement enfin, les clips dévoilés prolongent le travail musical de l’œuvre. Nous y sommes placés face à l’humain dans “Transforme”, et dans une sorte de monde synthétique avec “Ton nom”.

Si par moments, Météo Mirage nous donne cette impression très déconstruite et spontanée, il contient également un véritable travail de finissions.

Une pop rêveuse et poétique

Musicalement, Météo Mirage est dans son élément. Le groupe construit une pop poétique, rêveuse, avec précisions. Le mixage et les chants sont tendrement audacieux, jamais l’EP ne tombe dans la répétition.

On plante des décors, et ensuite on va vers des choses qu’on ne connaît pas, en laissant l’instant opérer. C’est aussi un travail de recherches musicales, littéraires, cinématographiques.. Max de Météo Mirage durant une interview aficia

Chaque titre a été pensé, perfectionné et réfléchi. Météo Mirage transporte, voyage et procure milles couleurs. On regrette seulement que ce condensé talentueux soit si court…

Découvrez Météo Mirage de Météo Mirage :