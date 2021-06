FOAMS dévoile son premier EP : ‘Are You Satisfied?’

Il y a tout juste une semaine, nous avons eu le plaisir de recevoir FOAMS dans un Live Experience explosif. Et ce vendredi 11 juin, le groupe dévoile Are You Satisfied?, son premier EP. C’est à découvrir sur aficia.

Sophia, Paul, Ferdinand, Alexandre et Anatole, c’est cinq artistes réunis autour d’une même passion : la musique. Ensemble, ils décident de graviter autour de cette passion et créent alors leur projet commun : FOAMS.

Initialement, les artistes produisent des pistes rocks, imaginées pour le live, un format qui a une place particulièrement importante pour le groupe. Mais suite à quelques contraintes, l’alliance musicale se dirige pas à pas vers un nouvel univers et laisse désormais place intégrante aux claviers pour nous livrer un projet totalement électro.

Are You Satisfied? : un premier EP anglophone

Ce projet, c’est Are you satisfied?, un EP tout en anglais réalisé en plusieurs étapes. La première, celle de l’écriture, est réservée à Sophia. La chanteuse laisse aller sa plume et imagine les textes, qui se veulent introspectifs, avant de les présenter à l’ensemble du groupe. Ils viennent ensuite les habiller en musique après s’en être imprégné.

Pendant une vingtaine de minutes au rythme des sonorités électro, le groupe nous emporte dans sa frénésie et partage sa vision obscure de la société actuelle. Are You Satisfied? s’ouvre alors avec “Ghost Town”, un titre que FOAMS partageait sur les plateformes de téléchargement en mai dernier pour annoncer l’arrivée de l’EP. Dans ce titre, Sophia évoque ces villes où tout s’enchaine, où tout va si vite qu’il arrive parfois de se perdre et de devenir son propre fantôme…

L’expression de “Ghost Town” m’est venue quand j’étais en Norvège. Je me suis retrouvée seule au milieu de toute cette verdure et ce silence si caractéristique des pays nordiques. Je pensais à ma vie parisienne en me demandant si elle me manquait vraiment, si cette vie qui défilait à une vitesse folle me faisait encore rêver. Sophia

S’en vient ensuite “Good Night”, un titre qui laisse paraitre un côté plus paisible alors qu’il s’agit du contraire absolu : ici, le groupe a voulu mettre en musique le mal qui vient hanter certaines nuits. Toujours avec beaucoup de mélancolie, l’EP se poursuit avec “Losing My Mind”, le titre le plus long du disque (près de 6 minutes) avant conclure avec “Vital Vibration” qui se veut quant à lui revendicateur de l’acceptation de soi, de la quête de soi. On se rend alors compte que tout au long de cet EP, de nombreux sentiments se multiplient…

Découvrez Are You Satisfied? de FOAMS :