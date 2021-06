Live Experience avec FOAMS…

Nous avons le plaisir de vous offrir aujourd’hui un Live Experience exclusif en compagnie de FOAMS !

Voilà une formation qui devrait vous donner envie de danser et sauter un peu partout dans votre salon… Cette formation en question c’est FOAMS !

FOAMS c’est un véritable groupe qui a pour ADN la musique live, une musique qui doit se vivre pleinement, follement, largement porté par la frénésie électro. Pour se rendre compte du potentiel de FOAMS, il suffit de faire un tour sur la chaîne YouTube de la formation. Au programme, du live absolument délicieux de titres “Losing My Mind”, “Good Night” et “Ghost Town”.

La bonne nouvelle c’est que FOAMS s’apprête également à publier son premier EP… Rendez-vous le 11 juin pour écouter librement Are You Satisfied?.

Pour vous donner un avant goût de ce format, FOAMS s’invite dans notre Live Experience et vous livre les titres “Good Night” et “Ghost Town”. Vous allez voir : l’énergie, la folie et la musique live est bien au rendez-vous… De quoi nous donner qu’une seule envie : découvrir très rapidement FOAMS sur la scène d’un festival !

Découvrez le Live Experience Exclusif de FOAMS pour aficia :