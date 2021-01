Jbey : son album ‘Jukebox’ chante la vie et les fifties !

Il est enfin là, l’album Jukebox de Jbey ! Quatorze titres solaires aux ambiances fifties assumées. Écriture intimiste pour projet passionné, aficia insère la pièce et te guide dans trente-cinq minutes de voyage temporel…

Après son travail au cinéma pour la bande originale du court métrage Un dernier Rock’N’Roll, Jbey se lance dans la valse du solo et nous offre fin 2020 le titre “Ton Amour”, extrait de l’œuvre Jukebox que l’on connaît aujourd’hui. Dans cet univers solo, l’artiste reste fidèle à lui-même et arbore le registre Rockabilly-Country qu’il affectionne tant avec en bonus, une plume sincère et une joie communicative.

Direction l’Amérique !

Nulle ne peut l’ignorer après écoute, le projet Jukebox déborde de country et de cheveux pompadour ! L’écoute nous transporte dans l’Amérique fifties par ses accompagnements musicaux et par la voix passionnée de son artiste. Un univers aujourd’hui peu répandu sur la scène actuelle, qui apporte un véritable vent de fraîcheur en ce début d’année.

Je me fiche de ce que tu peux penser, alors ce soir je vais aller chanter, car c’est ca qui me fait vibrer. Mais avant je vais te révéler, ce que je suis, ce que je fais, et tu n’auras rien à ajouter, car je suis libre et tu le sais Jbey – Extrait de “J’fais ce qu’il me plait” du projet Jukebox

L’album nous fait slalomer entre batterie, guitare électrique, contrebasse et envolée lyrique. Avant toute attention portée aux mots, Jukebox s’arme de l’atout du singulier et du dépaysement musical. Jukebox donne cette envie du lâcher prise, de quoi danser le Boogie-Woogie jusqu’à tard dans la nuit…

Blessures et curiosités

Enfin, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’album installe un étrange contraste. Si ce dernier scande les fifties et leur énergie, il se dote en parallèle de textes intimes à cœur ouvert. Si Jbey s’empare d’un style que l’on connaît tous, il s’agit bien de SON album.

Une plume personnelle, une énergie communicative et un projet qui affirme ses codes d’outre-Atlantique. Lucas Laberenne

L’artiste nous y confie ses blessures passées et ses questions du lendemain. On écoute avec respect et émotion “Ton amour” qui évoque l’acidité d’une rupture ou “J’fais ce qu’il me plaît” qui décrit des relations familiales conflictuelles. Mais on se laisse aussi aller à la folie et l’espoir avec “J’veux faire le buzz” ou encore “Surprise Party”. De ce fait, Jukebox est également un projet confidence qui partage de réelles émotions avec son auditeur.

