L’auteur compositeur interprète a sorti son nouvel album Broken By Desire To Be Heavenly Sent le 19 mai. Lewis Capaldi propose dans son dernier opus, des airs de mélancolie. aficia à écouter pour vous cet album.

Le chanteur et musicien écossais est de retour après 4 ans d’absence. Son dernier projet Divinely Uninspired to a Hellish Extent a été dévoilé en 2019. Il avait été certifié disque d’or deux semaines après sa sortie. Le titre de ce deuxième album Broken By Desire To Be Heavenly Sent résume la situation dans laquelle le chanteur se trouvait au moment de sa conception. Il se demandait comment relancer un nouveau projet après l’énorme succès que son dernier album avait connu. Avec cet opus solo composé de 12 titres, Lewis Capaldi a souhaité revenir à la musique qu’il aime tant faire depuis le début.

L’album de l’artiste est essentiellement composé de ballades. Il évoque l’amour sous différents aspects. Dans un premier temps, le chagrin d’amour avec “Wish You The Best” mais aussi l’amour éternel avec “Pointless”. En effet, les thèmes de l’amour et du deuil sont récurrents dans les textes de l’écossais. Le dernier titre de l’album “How I’m Feeling Now” aborde le sujet de la santé mentale. En effet, l’artiste souffre de la maladie de Gilles de la Tourette. Il donne un regard très personnel concernant son état psychologique.

Une timide prise de risque

Lewis Capaldi ne nous déçoit pas avec sa voix exceptionnel, ses textes touchants et sincères. Le chanteur s’est parfaitement transmettre des émotions à travers ses mots. Cependant, l’écossais ne prend pas beaucoup de risque tant au niveau musical qu’au niveau de ses textes. On retrouve des sonorités acoustiques et quelques touches électroniques. Enfin, l’artiste avait déclaré qu’il ne souhaitait pas créer de nouveau son ou se réinventer. Il reste sur ce qu’il s’est faire et il le fait très bien.

Malgré tout, quelques morceaux sortent du registre habituel de l’artiste. Le premier morceau de l’album “Forget Me” propose une mélodie joyeuse et entraînante. Le titre “Leave me slowly” est plus surprenant. En effet, le chanteur a opté pour des sonorités proches d’un power ballade des années 80. Une réelle prise de risque pour Lewis Capaldi qui sort de sa routine musicale. Enfin, “Heavenly Kind Of State Of Mind” est un track également dynamique. Cette ballade au synthétiseur, à la guitare et à la batterie, tout en falsetto n’est pas habituel au registre de l’artiste.

Découvrez le nouvel album de Lewis Capaldi :