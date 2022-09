Lewis Capaldi fait son come-back sur “Forget Me”

Lewis Capaldi a profité d’une grande pause suite à son succès en or massif. Il est fin prêt pour la suite avec le clip de “Forget Me”, à découvrir sur aficia.

Lewis Capaldi a eu un début de carrière tonitruant. Tout a commencé il y a 5 ans avec le titre “Bruises”, qui lui a valu un joli succès au Royaume-Uni. Puis la machine s’est clairement emballé avec le succès mondial et évident de sa ballade “Someone You Loved”. Le morceau dépasse aujourd’hui les 2,4 milliards d’écoutes sur Spotify. Il est tellement resté dans les mémoires qu’on ne dirait pas qu’il est sorti il y a 3 ans. Ce dernier a permis à son premier album Divinely Uninspired to a Hellish Extent d’avoir une carrière phénoménale dans les charts du monde entier. Il s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires. Plus tard, “Before You Go” est venu enfoncer le clou, notamment en France où le titre a été multi-diffusé.

Cette popularité si soudaine lui a permis de s’octroyer une grande pause qui vient enfin de prendre fin. En effet, Lewis Capaldi a dévoilé il y a quelques jours son nouveau titre “Forget Me”. La chanson est pétillante, bien plus pop qu’à l’accoutumée mais on y retrouve toujours le piano en filigrane. L’artiste pousse sa voix dans les graves, lui donnant ses accents si reconnaissables. Il est vocalement bluffant. Exit donc les ballades et place à un son plus rafraichissant. Comme à son habitude, le chanteur britannique y conte une rupture avec une ex conquête. Il n’a pas supporté que celle-ci vive une meilleure vie post-rupture que lui.

Mais il semble se venger à travers le clip. C’est au bord ‘une piscine ou la plage qu’on retrouve l’artiste, toujours plein d’auto-dérision. On y voit un Lewis Capaldi quasi toujours torse nu, tantôt en short de bain, tantôt en slip kangourou, malgré ses formes généreuses. Nous profitons de cela pour constater que de plus en plus d’artistes n’hésitent plus à montrer et revendiquer leur embonpoint, de Lizzo à Yseult, en passant par Lewis Capaldi justement. Et c’est une excellente chose. L’artiste est plus heureux que jamais dans la vidéo et fait même se retourner les filles lors de son passage. C’est un beau pied de nez à son ex-copine. Quant à l’imagerie de la vidéo, on se croirait dans une série des années 90 et c’est savoureux.

Découvrez “Forget Me” de Lewis Capaldi :

Il faudra patienter encore un peu pour un nouvel album, ce dernier n’étant pas encore terminé. Mais on sait d’ores et déjà que Lewis Capaldi travaille avec Dan Smith, leader du groupe Bastille, sur ce nouveau projet.