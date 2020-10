Major Lazer : son nouvel album ‘Music Is The Weapon’ enfin dans les bacs

Après plusieurs années d’attente, Major Lazer dévoile enfin son nouvel album Music Is The Weapon garni de tubes en pagaille. Un album à découvrir sur aficia.

On se demandait si un jour Major Lazer allait vraiment publier ce nouvel album baptisé Music Is The Weapon, attendu depuis quelques temps. Car cinq ans se sont écoulés depuis le dernier disque Peace is The Mission porté par le célèbre “Lean On”. Mais ça y est, l’un des groupes de musique électronique les plus populaires vient de sortir un album garni de 12 titres dont une grosse moitié est déjà connue du grand public.

Des collaborations cinq étoiles

Il faut dire que la promotion a été entamée il y a déjà plus d’un an en sortant les morceaux “Can’t Take It from Me” feat. Skip Marley et “Trigger” avec Khalid, passés complètement à la trappe.

Par conséquent, Major Lazer a fait le choix de retarder la sortie de son disque en lançant les titres “Que Calor” (feat. J.Balvin) et “Oh My Gawd” avec Nicki Minaj dans des sonorités très jamaïquaines et dancehall. Le public retrouve ainsi le groupe qu’il a connu, celui qui sait faire bouger les foules à travers des rythmes entraînants.

Quelques pépites qui sortent du lot

On remarque que la force de ce nouveau disque, ce sont ses collaborations, aussi surprenantes (Anitta, French Montana…) que qualitatives comme “Lay Your Head On Me” avec Marcus Mumford du groupe Mumford & Sons.

Les deux derniers titres dévoilés de ce disque sont aussi de vraies surprises, à savoir “QueLoQue” qui prend le relai en radio. Cette première collaboration avec Paloma Faith s’inspire de la culture latine qui règne en Amérique du Sud. Le morceau accélère au refrain, devient diablement efficace et nous rend complètement barge ! Enfin, “Hell and High Water” avec Alessia Cara est la surprise du jour… Plus pop, plus accessible, plus lancinant, on retrouve cette mixité des genres qui est propre à Major Lazer.

Découvrez Music Is The Weapon, le nouvel album de Major Lazer :