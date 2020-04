Makoto San : faut-il écouter son EP ‘Nara’ ?

Mokoto San dévoile son EP Nara. Un format original et hors du temps. Faut-il écouter ce format ? Réponse sur aficia.

Dans la musique électronique, il existe une multitude de genres et de sous genres. Mais des projets comme celui-ci, c’est assez rare, assez rare pour en parler sur nos pages ! Disponible depuis ce vendredi 3 avril l’EP Nara est le projet d’un groupe qui ne croit qu’en une chose : les bambous. Ça donne envie non ?

Fabriqué par un maître luthier japonais appelé Makoto San, cet instrumentarium a été imaginé, transformé, adulé pendant longtemps. Le résultat est assez inattendu et on peut l’affirmer… bluffant ! On retrouve un mélange singulier d’instruments de bois, associés à une musicalité traditionnelle et occidentale, le tout mêlé à des sons plus synthétiques rendant le projet hyper moderne. Né ainsi une musique électro-house vibrante de plaisir qui ne manque pas d’originalité.

En découle quatre premiers titres dont le tout premier est appelé “Také No Ko”. Une première perle qui annonce la couleur et qui définit mieux nos propos. C’est fascinant de découvrir la manière dont sont utilisés les instruments. Makoto San nous embarque dans un voyage lunaire et aussi fascinant qu’hypnotique. Et les choses se répètent avec les titres “Matcha” et “Gendèr” où l’ambiance reste la même, certes, mais on reste subjugué par tant de prises de risques.

En plus d’un EP, Makoto San accompagne le tout par un clip, celui de “Gendèr”. Là encore c’est une claque visuelle qui est offerte. On découvre les quatre musiciens masqués à un poste bien précis. Tout est soigné. L’un mange des udon, l’autre joue avec des citrons. D’inquiétants coléoptères rôdent et se faufilent partout pendant que, tous, jouent leurs instruments, confinés mais pas isolés.

Et le public est déjà unanime. Le groupe s’est déjà produit en première partie de Worakls sur Aix-en-Provence, à Paris ou à Toulouse et tous les commentaires débordent d’amour : “Son toujours génialissime / Juste une tuerie les gars! hypnotisé par les percus et le son! / Excellent, sérieux et drôle à la fois” pouvons-nous lire sur les réseaux sociaux.

Découvrez Nara, le premier EP de Makoto San :