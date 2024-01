Makoto San : le portrait électro de la semaine 

Makoto San vient de dévoiler son nouveau single “Otaké” et annonce enfin son premier album prévu pour le mois de mars 2024. C’est l’occasion sur aficia de dresser son portrait !

Qui est Makoto San ?

Rares sont les collectifs du Sud de la France, encore moins de musique électroniques, et encore moins aux influences asiatiques ! Alors, depuis les débuts, nous misons sur Makoto San, un quatuor masqué qui façonne depuis quelques années un art qui lui est propre. Quand les disciples reprennent les instruments ancestraux réalisés par leur maître pour créer un son électro – techno unique, grâce à un mélange d’instruments home-made en bambou et de sons synthétiques. Cela donne du Makoto San, et on en raffole !

Makoto San en chiffres

“Gender”, son morceau phare, au clip complètement coloré et déjanté vient de dépasser les 5 millions de streams sur Spotify. Le groupe, encore inconnu il y a 3 ans en arrière, a fait les premières parties de Worakls durant une très longue tournée. Cela lui a évidemment offert une belle visibilité. Résultat le groupe cumule les 100.000 auditeurs mensuels sur la plateforme ! Et si cela ne faisait que de commencer ?

L’actualité de Makoto San

Après deux premiers EPs Nara (2020) et Heian (2022), le groupe se lance dans le long format baptisé Moso. En guise de premier extrait, “Otaké”. Un morceau signature, un morceau, qui, comme à l’accoutumé, mélange la rusticité artisanale, cette vision fragmentaire de l’Asie et l’orfèvrerie numérique du groupe. C’est pourquoi on retrouve cette patte si reconnaissable des Makoto San. Avec ces percus en bambou (dont le “Moso” est une variété) disséminés dans une arborescence d’exploitations électroniques, on part pour un voyage de 6:22 min. Il n’y a pas une seconde où on s’ennuie…

Bonne nouvelle ! L’album sortira le 22 mars 2024 prochain. Nous n’avons pas encore eu l’opportunité d’écouter le disque. Néanmoins, on peut lire dans le communiqué de presse que : “cet album se dresse comme un voyage sensoriel. Les rythmes traditionnels et les sonorités asiatiques se mêlent aux synthétiseurs et kick massifs. Cet album, résolument électronique, joue avec les codes de la pop culture pour nous parler d’un monde où les geek ont pris leur revanche. Les titres sont des easter egg qui évoquent le fantasme que représentait l’Asie, et plus particulièrement Japon. Pour les enfants et adolescents des années 90-2000”.

Découvrez “Otaké”, le nouveau single de Makoto San :