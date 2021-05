Oslo Tropique : rock et décadence, un premier EP tempétueux !

Le premier EP d’Oslo Tropique est désormais disponible. Projet éponyme, entrée en matière lumineuse, le groupe se présente sous un rock énergique où résonnent des chants d’alerte. Brutal et additif, aficia a décrypté ce feu qui chante la glace !

Christophe Rymland, Metty Bénistant, Frédéric Sagon et Megane Rymland forment depuis 2019 l’âme Oslo Tropique. Sous un rock d’énergie, c’est après avoir sillonné les scènes d’Europe que le groupe décide de se confier dans un EP aussi fou que décadent : Oslo Tropique. Premier projet du quatuor, composé de quatre titres, l’œuvre est un savoureux mélange entre conscience et guitare, entre énergie virevoltante et acoustique transportante…

Consommation, poisson et digital

Une chose est certaine, après moult écoutes de ces quatre titres, c’est une pensée constat et réflection qui attrape l’auditeur. Surconsommation, addiction 2.0, existence vaine, le groupe aborde dans ses textes les incohérences de notre siècle.

C’est un type habité par la révolte, mais dont les cris ne franchissent jamais le seuil de la porte. C’est un peu nous tous : on gueule devant l’écran, mais on ne participe jamais aux

manifestations. Oslo Tropique à propos du titre “Un pavé dans l’écran”

Via une écriture détonante, le projet nous apporte sur un plateau rock’n roll de quoi méditer. Si Oslo Tropique n’est jamais dans le jugement, il ne manque pas de se parer d’une identité lucide relativement forte. L’auditeur est le temps de ces quelques titres face à son mode de vie. Le rendu est acide, parfois cynique mais n’oublie jamais l’espoir. Un savoureux mélange qui ne demande qu’a être entendu !

Une chanson psychédélique où le narrateur ne sait plus vraiment s’il est poisson ou homme : de quel côté de l’aquarium se trouve-t-il ? Un questionnement sur notre identité, sur la vision que nous avons de nous-même. Oslo Tropique à propos du titre “Aquarium”

Un rock puissant aux multiples couleurs

Si Oslo Tropique symbolise un premier EP, il ne s’agit clairement pas d’un coup d’essai musical pour ses membres. Enregistré au studio de l’Imprimerie, le projet est d’une grande cohérence musicale. On y arpente un rock énergique où les riffs de guitares côtoient un mixage (Lionnel Buzac) envoûtant. Chaque auditeur trouvera son bonheur, de l’oreille casque et canapé, à la folle danse des cheveux sur enceintes saturées.

L’énergie est au coeur du dispositif. A l’instar du chant, poétique et incarné, la musique révèle un sentiment d’urgence. Oslo Tropique décrivant l’EP

En bref, l’écoute se joue des couleurs, se pare de passages tantôt puissants et rapides, tantôt aériens et voluptueux. En seulement quatre titres, le groupe nous offre un panel large de propositions. Le groupe maîtrise son sujet, et noue un lien talentueux avec un rock brut et addictif.

Découvrez le premier EP éponyme d’Oslo Tropique :