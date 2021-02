Youv Dee : ‘La Vie de Luxe’ un premier album entre rock et animés

Le 5 février 2021 Youv Dee dévoilait son premier album La Vie de Luxe. Un projet aux influences rock pleinement assumées, une œuvre où l’artiste évoque son attachement à l’enfance et à l’indépendance. Après avoir slalomé dans chacun de ses titres, bougé sur son énergie et réfléchi sur ses balades, aficia te livre sa chronique sur LVDL !

Après Beta Test, Gear 2, Gear 3, Haine World et Planète Mars, ses premiers projets, Youv Dee se lance enfin dans l’aventure de l’album, avec LVDL, un projet définitivement accès rock tant côté prod que flow. Au rendez vous, quinze titres sans aucun feat. L’artiste ose la prise de risque, et ne manque d’ailleurs pas de le souligner dans ses textes. Quel prix ont les rêves, le luxe est-il si bénéfique que ça ? Plongeons ensemble dans un album précis et assumé.

Un rock indépendant

Cela ne vous échappe à l’écoute de LVDL, l’album est immergé dans une culture rock intense. Les prods de Skuna laissent place à de grandes envolées de guitare, le flow de Youv Dee jouent de toplines criées et de back percutants. Ce style on pouvait déjà le deviner dans ses premiers projets, mais La Vie de Luxe a poussé le concept au maximum. C’est une belle prise de risque qu’assume ici le rappeur. À la manière du virage artistique d’Eden Dillinger, Youv Dee scande son univers unique et en joue sur plusieurs tableaux. On retrouve par exemple une fusion rock-rap frénétique avec le titre “Les sous” ou encore “Yhea”, mais on peut aussi tout à fait entendre un air d’émo-trap avec “Dédale” ou “L’homme de ta vie”.

Avec des si nous on a fait des sous après quelques essais j’deviens AC/DC Youv Dee extrait de “Les sous”

La Vie de Luxe s’affirme donc tout d’abord comme un aboutissement de style, comme l’amour d’un univers dont il est sans aucun doute le précurseur sur la scène française. De plus, là où tomber dans la simple répétition américaine aurait pu être possible (Trippie Redd, Machine Gun Kelly..), Youv Dee trouve son identité et rappe l’indépendance en abordant le succès par les yeux de sa jeunesse.

Des Kamas et de l’anonymat

Il y a deux de thèmes qui reviennent principalement dans l’album. L’enfance, incarnée par les rêves la culture manga / pop et le succès, incarné lui par l’argent (Kamas), la célébrité ou les contrats. De ces deux sujets abordés par l’artiste, vont émaner un message tout particulier.

D’abord, Youv Dee exprime la nostalgie de son enfance. L’époque où les décisions étaient simples, où nul n’osait bafouer les rêves. Néanmoins il déclare accepter ce temps qui passe, car ce dernier le rapproche aujourd’hui de sa musique. Il continue d’ailleurs de lui rendre hommage en rappelant régulièrement le monde jeux-vidéo avec Dofus ou un vocabulaire gaming, ainsi que les mangas ou animés avec One Piece, Les Tortues Ninja, Harry Potter… L’album arbore même une écriture parfois maladroite, comme référence malicieuse à l’expression de l’enfant.

Des fois je regrette ma vie d’avant, quand j’regardais Kirikou Némo. Mais bon je l’accepte évidement, j’existerai à travers mes mots. Youv Dee extrait de “Boussole”

Puis ce monde rencontre celui de la musique, de l’argent et du succès naissant. En soit, La vie de Luxe est assez trompeur en son nom. Le rappeur n’écrit pas simplement la réussite matérielle et le capitalisme ostentatoire. Il décrit en réalité le confort de cet argent, venant penser les plaies d’un passé de survie. Cet argent lui rappelant alors peut être, la facilité de son enfance.

J’ai compris que c’est pas avec cent mille eu’ qu’on est content. […] J’ai connu la galère, normal que j’aime le goût de l’or, hey. You Dee extrait de “Sur les toits”

Enfin, l’artiste clame dans ce projet son indépendance et son besoin de réussir seul. L’idéal serait pour lui de rencontrer ce succès tout en restant tapis dans l’ombre. Le titre “J’rêve” ou ses derniers clips, évoquent d’ailleurs très bien ce paradoxe, celui de vivre de son art sans en subir ses conséquences néfastes.

Découvrez La Vie de Luxe de Youv Dee :