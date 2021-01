Pampa Folks nous livre son nouvel EP ‘Always On Time’

Pampa Folks est de retour aujourd’hui avec un nouvel EP. On découvre et on écoute Always On Time sur aficia.

Il faut parfois se contenter de peu… Mais parfait le peu semble suffir à faire notre bonheur et c’est bien le cas avec l’EP Always On Time de Pampa Folks.

Car oui, sur ce format il faut se contenter de 5 pistes. Mais le plaisir d’écouter Pampa Folks reste intact, même si nous allons avouer que l’on reste sur notre faim. Nous aurions très largement préféré quelques productions de plus afin de prolonger notre plaisir auditif.

Le format se fait moderne et rétro à la fois, toujours dans cette veine d’une pop qui semble venir de l’autre côté de l’Atlantique et pourtant 100% Made in France.

Notre coup de cœur ira sans mal au titre éponyme de ce format, “Always On Time”. Le reste est bien agréable à l’oreille et ceux qui auraient eu l’occasion d’apprécier l’album South by West publié en 2018 devraient être comblés.

Reste maintenant à savoir si cet EP est une capsule pour nous faire patienter avant la parution d’un nouvel opus, plus complet et plus riche. Et c’est bien là ce que l’on espère !

Découvrez Always On Time de Pampa Folks :