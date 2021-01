Welch : le talent condensé de ‘Triptyque vol.4’

C’est le 30 novembre dernier que Welch sortait Triptyque vol.4, un EP de trois titres efficaces et maîtrisés. Légèreté d’apparence pour talent véritable, aficia te guide dans ce court projet qui donne envie d’en savoir plus.

La rédaction s’excuse de son retard, car elle ne découvre Welch que maintenant, avec la sortie de Tryptique vol.4. Néanmoins il serait idiot de tourner le dos à cet univers. Ce projet est celui d’un rap décomplexé où l’apparente facilité cache une belle technique.

Amour fuyant, egotrip fantasmé, le volume 4 de ce qui n’est pourtant qu’un défi de sortie (un EP par mois), a de nombreux atouts dans sa poche. Focus sur un style polyvalent et prometteur !

Je m’aime bien, mais je te préfère

Va-t’en je t’aime, aime-moi je te fuis, l’amour et Welch, c’est une relation complexe. La suite de clips Tryptique le confirme d’ailleurs, l’artiste se met en scène poursuivi par une relation acide.

On retrouve ces thèmes dans son dernier EP, avec les titres “Palace” et “Sku” qui oscillent entre egotrip décalé et triste récit amoureux. Ce surprenant mélange définit d’ailleurs la couleur de cet EP : une première vue simple et malicieuse, qui dissimule un arrière-plan talentueux.

Polyvalence originale

Trois titres, trois flows, deux prods singulières, le projet n’a rien du hasard. Si on peut le prendre comme un délire de soirée au premier abord, au fil des écoutes, on découvre à cet EP une véritable technique.

Adaptabilité, quelques toplines bien senties, Welch installe une réelle identité en peu de titres. Le tout semble également accompagné d’un univers visuel entrainant et personnel, qui ne peut que nous intriguer pour la suite !

Découvrez Tryptique vol.4, le dernier EP de Welch :