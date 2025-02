Charts : Alex Warren confirme son plébiscite avec “Ordinary”

Alex Warren poursuit sa conquête dans la musique avec le grandiose “Ordinary”. aficia vous dévoile tous les chiffres.

Un succès crescendo

Voila déjà depuis le mois de septembre que le chanteur britannique Alex Warren est dans nos radars. Nous lui avons consacré un portrait pop à l’occasion de la sortie de son single “Carry You Home” et de notre prédiction de succès. Et nous ne nous sommes pas trompés. Le morceau était déjà un grand tube dans les pays scandinaves et germanophones. Mais un réenregistrement avec la chanteuse britannique Ella Henderson a été proposé. La piste enrichie des vocalises de l’artiste ont permis une percée sur le marché anglo-saxon.

Ainsi, “Carry You Home” a pu intégré le sacro-saint Billboard Hot 100 américain pour aller jusqu’à la 43ème place outre-Atlantique. Du côté du Royaume-Uni, c’est seulement à la 23ème place des charts que le morceau s’est arrêté mais le succès s’est fait sur la durée. Et, curieusement, c’est en France que ce dernier a eu une grosse résonnance chez les programmateurs radios puisqu’Alex Warren y cumule plusieurs semaines sur le podium (#2 au meilleur de sa forme). C’est l’un des morceaux les plus diffusés en radios depuis janvier.

Entre temps, le chanteur a proposé le morceau “Burning Down”, lui aussi réenregistré, avec cette fois Joe Jonas. Les performances du titre ont été en deçà du précédent . Malgré tout, il a passé quelques semaines dans les charts US (#69 au mieux) et UK (#34 au mieux). Le morceau est effectivement un peu moins intéressant, surtout dans sa version remix, Joe Jonas n’y apportant pas grand chose. Il est peut-être aussi arrivé trop tôt. Depuis, l’artiste de 24 ans a publié l’album You’ll Be Alright, Kid (Part 1), par exemple classé #10 des écoutes Spotify aux Pays-Bas.

Vers un nouveau succès encore plus imposant ?

Alex Warren ne s’arrête pas en si bon chemin. Il a publié un inédit il y a 3 semaines, nommé “Ordinary”. Et quel morceau ! Ce hit instantané démarre sur une boucle à la guitare hypnotisante et planante faite pour être gravée dans notre cerveau. La voix ronde, forte et puissante de l’artiste donne énormément de résonnance au morceau.. Les percussions et surtout les chœurs nous prennent et nous emportent dans cet hymne conquérant et incroyablement captivant. Nous en ressortons de l’écoute avec le souffle coupé, tant l’expérience est prenante. Et le clip, entre forêt et plage, renforce grandement lesdites sensations captées à l’écoute du morceau. Alex Warren se lance avec fougue et passion à la poursuite de son coup de foudre, avec laquelle il va s’envoler dans les airs, telle une communion avec l’autre recherchée depuis longtemps. Moralité : n’hésitez pas à perdre une chaussette à la laverie.

Et cette parfaite orchestration convainc immédiatement le public européen. “Ordinary” est #1 en Norvège depuis sa sortie, aussi bien sur Spotify que dans les charts globaux. Du côté du Royaume-Uni, il a pénétré directement la 7ème place des charts en 1ère semaine (#11, en légère baisse cette semaine). Mais l’exploit le plus notable est une entrée en #61 au Billboard Hot 100 américain, toujours en 1ère semaine (baisse à #80 cette semaine suite à la sortie de l’album de Drake). Notons également un top #10 sur Spotify en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande. Le top 30 est atteint au Royaume-Uni (#13), au Canada (#26) ou encore en Allemagne (#17). Le morceau est également aux portes d’entrée du top 50 Monde de Spotify, en #52. Ce serait la 1ère fois que l’artiste intégrerait le top 50 global.

Découvrez “Ordinary” de Alex Warren :

Le morceau est un inédit, sans doute annonciateur d’un Part II du 1er album d’Alex Warren. L’artiste sera le 28 février en concert à l’Alhambra à Paris, concert malheureusement complet.