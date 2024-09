Alex Warren : le portrait pop de la semaine

Alex Warren commence à se faire une place dans la musique. aficia vous propose de le découvrir avec “Carry You Home”.

Sa bio

Il faut parfois se montrer persévérant quand une carrière musicale se profile. Et cette persévérance paye enfin à Alex Carren. Ce jeune chanteur américain de 23 ans à la gueule d’ange officie depuis 2021. Il a sorti une myriade de titres assez pêchus et dynamiques, pour le moment sans proposer d’album. Son 1er vrai succès arrive en ce début d’année avec l’épique “Before You Leave Me” (au clip très Bridgerton), succès au Royaume-Uni et en Europe du Nord principalement. Il dispose d’une voix puissante, ronde et haute en gammes.

Alex Warren s’engouffre dans la mouvance folk-pop bien établi depuis quelques années, à la frontière entre des Noah Kahan ou The Lumineers pour le côté folk, et des Tom Grennan ou Tom Gregory pour le côté plus vitaminé. Ce savant mélange donne des morceaux entre dynamisme et romantisme. Très populaire sur les réseaux sociaux, il dispose d’une forte communauté qui commence à contribuer à son succès.

Alex Warren en chiffres

23 millions d’abonnés , toutes plateformes confondues (16 millions sur TikTok)

, toutes plateformes confondues (16 millions sur TikTok) 450 Millions de streams totaux sur sa discographie

1ère tournée mondiale sold out

Son actu

Ces chiffres continuent de gonfler depuis la parution d’un nouveau single nommé “Carry You Home”. Le morceau atteint cette semaine son meilleur classement au Royaume-Uni (#43, en constance progression depuis 13 semaines). Alex Carren enregistre aussi son 1er classement au Billboard Hot 100 canadien en #83. Il faut dire que le titre a tout pour plaire. Il s’agit d’une jolie chanson d’amour porté par un clip hors du commun. Ce dernier est illustré par un couple qui se lance dans une sublime chorégraphie à la fin de leur mariage, une fois tous les invités partis. Depuis, les vidéos TikTok de mariage habillés du son de l’artiste sont devenues une trend de plus en plus virales. La chanteur a lui même initié le phénomène avec son véritable mariage.

Pour pérenniser ce succès, une nouvelle version en duo vient de sortir. Ella Henderson a été choisi et apporte une douceur particulière au titre. Ce dernier entre dans une dimension plus romantique. La chanteuse britannique souffre malheureusement d’un manque de reconnaissance de son talent fou. Souvenez-vous, elle a cartonné il y a 10 ans avec son hit “Ghost”. Son dernier album Everything I Didn’t Say est paru en 2022 et est injustement passé inaperçu. Depuis 2 ans, elle est bien présente avec quelques succès, mais uniquement pour des collaborations avec des DJs, sur des rework ou remix de titres plus anciens. On peut citer “Alibi” pour Rudimental ou encore “React” pour Switch Disco.

Découvrez “Carry You Home” de Alex Warren :

Pour être tout à fait complet, une tournée nommé You’ll Alright Kid sillonne le monde. Pas de dates en France mais les frontaliers nordistes auront peut-être la chance de glaner les dernières places disponibles : rendez-vous à Anvers (Belgique) le 15 septembre et à Cologne (Allemagne) le 19 septembre.