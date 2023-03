‘Charts’ du mois de mars avec Pink Pantheress, Coi Leray, Libianca … #6

Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 20/02 au 26/02.

Après 1 mois d’absence, nous constatons que les charts sont toujours aussi peu mobiles. Cependant, certains artistes émergent, surtout des femmes issues de la black music. Ce sera donc un article exclusivement réservé à ces femmes qu’il est important de mettre en avant.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine, c’est Miley Cyrus qui est #1 avec “Flowers”, et ce depuis sa sortie il y a 6 semaines.

Miley Cyrus – Flowers (=) SZA – Kill Bill (=) PinkPantheress & Ice Spice – Boy’s A Liar (+1) Rema & Selena Gomez – Calm Down (+1) Bizarrap & Shakira – Music Sessions Vol.53 (-2)

PinkPantheress buzze grâce à Tik Tok

La chanteuse britannico-kényanne surfe sur TikTok depuis quelques années. Elle se spécialise dans dans les titres courts, souvent de moins de 2 minutes, et samplant des titres des 90’s 00’s. Son style musical s’oriente sur la bedroom pop. PinkPantheress dispose déjà d’un petit tube en 2021 avec “Just For Me”. Elle a sorti il y a quelques semaines le titre “Boy’s A Liar”, qui a eu son petit effet. Mais c’est son successeur “Boy’s A Liar Pt.2”, sorti plus récemment et en featuring avec Ice Spice, qui écrase la concurrence. D’ailleurs, les charts rassemblent les deux versions. Ses performances sont très fortes, même si le titre reste bloqué par Miley Cyrus et SZA.

L’artiste est #2 des charts UK et australiens. Elle se positionne également #3 aux USA et au Billboard Global 200. En streaming, PinkPantheress décroche la 1ère place au Royaume-Uni et aux Etats-Unis sur Spotify. L’Europe commence aussi à succomber puisque le titre est #28 sur Spotify en Allemagne. Les requêtes Shazam sont également très importantes. “Boy’s A Liar Pt.2” est #14 en requêtes mondiales.

La chanteuse anglaise emporte dans son sillage la rappeuse Ice Spice, dont la notoriété explose. Son titre “In Ha Mood” commence à faire des vagues dans les classements américains et son nom est de plus en plus cité dans la presse spécialisée. Le mois prochain, cette amorce de succès devrait éclater au grand jour.

Découvrez “Boy’s A Liar Pt.2” de PinkPanteress & Ice Spice :

Coi Leray dépoussière le rap

Depuis quelques années, le rap féminin se fait de plus en plus de place dans le paysage musical. Bien aidées par le succès massif de Cardi B ou de Megan Thee Stallion, d’autres femmes s’engouffrent dans la brèche. Le phénomène est telle qu’aux USA, il y a presque plus de femmes rappeuses qui trustent les classements que d’hommes. La dernière à émerger est Coi Leray avec son très efficace titre “Players”, arrosé d’un sample de “The Message” (Grandmaster Flash). Là aussi très court (2.19), le titre est un petit bonbon.

Son émergence a été soudaine et elle progresse sur absolument tous les canaux. Coi Leary culmine à la 7ème place des charts UK et à la 17ème place des charts US et Billboard Global 200. Elle fait parti des titres les plus shazamés au monde : #8 au Royaume-Uni, #4 aux USA mais surtout #5 en France. “Players” séduit notre pays et mais aussi les programmateurs radios. Le morceau bondit #37 des titres les plus joués sur les ondes françaises. L’artiste américaine est également classé #20 du classement des titres les plus écoutés au monde sur Spotify.

Découvrez “Players” de Coi Leray :

Le Nigéria nous envoie Ayra Starr

aficia vous en parle depuis quelques mois déjà. Le Nigéria est devenu le nouvel eldorado de la musique. Avec ses rythmes lancinants oscillant entre rap et r’n’b, le genre rafraichit le paysage musicale comme si nous étions en constante recherche de soleil. Et une fois n’est pas coutume, cette tendance a principalement démarré en France pour ensuite s’étendre à la planète entière. Citons notamment Rema, Burna Boy ou encore Oxlade. Mais jusqu’à présent, seuls des hommes étaient mis en avant, ce qui est entrain de changer. La chanteuse Ayra Starr sort petit à petit la tête de l’eau avec son titre “Rush”.

Le morceau est déjà très joué sur les ondes françaises, aux portes du top 60. Ses chiffres les plus équivoques sont notamment à voir du côté de Shazam, qui est un parfait indicateur des tendances futures. Sur ce créneau, Ayra Starr est #10 du classement mondial, #6 en France ou encore #14 au Royaume-Uni. Elle progresse également fortement dans les charts UK où elle se positionne #36. Le clip vient d’atteindre les 100 millions de vues en 5 mois.

Ecoutez “Rush” de Ayra Starr :

Libianca nous immerge au Cameroun

Décidément, l’Afrique nous envoie pléthore de talents depuis quelques temps. Longtemps resté en marge, le continent tire profit de l’explosion du streaming qui propulse leurs artistes à l’international. L’artiste camerounaise Libianca en bénéficie à son tour. Son titre “People” brille de mille feux avec ses influences traditionnelles et son ton langoureux. Le nom de cette artiste est de plus en plus évoqué dans le milieu de la musique. Il faut dire qu’elle a la voix douce et propose des arrangements frais et plutôt inédits.

Et la recette marche surtout au Royaume-Uni, où son morceau est présent dans les charts depuis plusieurs semaines. Il est actuellement classé #13. Comme pour Ayra Star, les requêtes Shazam sont de plus en plus importantes : #1 au Royaume-Uni, #21 en France ou encore #41 aux USA. Il est également #22 sur Spotify au Royaume-Uni et #70 du Billboard Global 200.

Découvrez “People” de Libianca :