Chaque début de mois, aficia vous propose de plonger dans les charts mondiaux. Le but étant de vous donner un échantillon des titres qui fonctionnent le plus ou qui émergent rapidement.

Pour cette nouvelle rubrique, nous allons nous concentrer sur les charts mondiaux, américains, français et britanniques. Nous allons nous référer aux classements de ces pays mais aussi aux performances des titres sur Spotify (indicateur d’écoutes très important) et Shazam (qui permet de dégager les nouvelles tendances). Nous regardons également les classements radios en France et nous nous échapperons de temps en temps dans les pays frontaliers. Place donc aux classements de la semaine du 02/01 au 08/01.

Noël étant passé, les charts reprennent une teneur normale. Exit donc Mariah Carey, Wham ou encore Brenda Lee. Les progressions par rapport à lasemaine dernière spnt donc impressionnantes. Cependant, les artistes qui étaient au top début décembre sont toujours aussi performants, Taylor Swift en tête. Elle est de retour en 1ère place aux USA avec son mastodonte “Anti-Hero”.

Le Billboard Global 200

Le Billboard Global 200 est un classement qui a été créé récemment et qui regroupe toutes les ventes/téléchargements ainsi que toutes les écoutes sur les plateformes de streaming à travers le monde. C’est donc le classement de référence du marché mondial de la musique. Nous vous proposons le top 5 à chaque nouvel article. Cette semaine, c’est SZA qui est déjà #1 avec “Kill Bill”.

SZA – Kill Bill (+10) Sam Smith & Kim Petras – Unholy (+11) David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (+25) Rema & Selena Gomez – Calm Down (+13) Taylor Swift – Anti-Hero (+15)

Le talent de SZA éclate enfin

Depuis quelques années, la chanteuse américaine SZA enchaine les collaborations, dans tous les styles, de Maroon 5 à Doja Cat, en passant par Kendrick Lamar. Ces collaborations lui ont permis d’acquérir petit à petit une notoriété grandissante. Elle a ainsi pu sortir en 2017 son 1er album Ctrl. Elle aura attendu 2022 pour proposer SOS, son successeur. Et le moins que l’on puisse dire est que ce nouvel album a été un raz-de-marée.

La semaine de sa sortie, quasi tous les titres intégraient le top 100 américain, en plein milieu des fêtes. Depuis, l’album est #1 aux USA. En étant pour la 4ème semaine consécutive, il rivalise avec certains albums de The Weeknd ou encore The 20/20 Experience de Justin Timberlake. Ces derniers albums classés R’n’B n’ont pas été #1 plus de 5 semaines. SZA pourrait bien réussir l’exploit de les égaler.

Le titre qui a pris le plus d’ampleur est le sublime “Kill Bill”, une ballade sombre mais mélodique. Le morceau est #1 du Billboard Hot 200 , #3 des charts US et #4 des charts UK. Il convainc également largement en streaming où il est le titre le plus écouté au monde sur Spotify, mais aussi le plus écouté aux USA, au Canada ou en Australie. Il se contente de la 2ème place au Royaume-Uni où RAYE est devant avec “Escapism.” Pour le moment, l’Europe reste en marge, même si ça commence à changer, notamment dans les pays scandinaves et baltes.

Découvrez “Kill Bill” de SZA :

Central Cee confirme sur son nouveau titre

Le rappeur britannique Central Cee avait pris d’assaut la planète avec son hit viral “Doja”. L’artiste enfonce le clou avec une nouvelle leçon de drill et de sample bien placé. Cette fois, le britannique s’attaque à “Let Her Go” de Passenger, l’un des titres qui cumule le plus d’écoutes sur Spotify. Son flow est toujours aussi acéré sur “Let Go”. Le sample apporte un peu de nostalgie et de chaleur à cet hiver pourtant pas si froid que cela.

La semaine de sa sortie, le titre est entré directement #1 en France (aujourd’hui #7). Chez nous, il est également #5 sur Spotify, #10 des requêtes Shazam ou encore #51 en diffusions radios. Il fonctionne également énormément en streaming sur Spotify, où il est #22 des écoutes globales, #4 au Royaume-Uni et en Allemagne. Dans les classements officiels des charts, il est #34 sur Billboard Global 200 ou encore #6 au Royaume-Uni. Pour le moment, les USA restent hermétiques à Central Cee, comme c’est généralement le cas pur les artistes européens.

Découvrez “Let Go” de Central Cee :

Rema prend tout son temps

“Calm Down” de Rema est très loin d’être une découverte en France. Le titre a été un véritable hit de l’été, dans la même veine des artistes nigérians émergents chez nous. La longévité du titre est insolente puisqu’il est toujours encore #30 des diffusions radios mais surtout #2 des charts français. En plus de 6 mois d’exploitations, c’est presque indécent. Mais voila qu’à l’étranger, le titre a mis énormément de temps à convaincre (il porte bien son nom). Il a fallu passer par la case remix avec une artiste internationale, à savoir Selena Gomez. Et il faut dire que cela commence à payer.

En ce mois de janvier, Rema atteint ses meilleurs classements simultanément aux USA (#46), au Royaume-Uni (#8) mais surtout au Billboard Global 200 (#4). Dans les pays anglosaxons, le titre s’est transformé en véritable hit de l’hiver. Les Etats-Unis ont connu une météo très hivernale, battant des records de froid. Les américains ont sans doute eu besoin de se réchauffer. C’est actuellement le 4ème clip le plus vu au monde sur YouTube. Cependant, les écoutes en streaming sont en baisse dans ces pays cités. Rema fait donc certainement sa meilleure semaine. Il est tout de même encore #13 des écoutes globales sur Spotify.

Ecoutez “Calm Down” de Rema & Selena Gomez :

Corée et Amérique Latine : véritables viviers

La Corée du Sud et l’Amérique Latine sont d’immenses consommateurs de musique en streaming, et quasi exclusivement d’artistes originaires de leurs pays respectifs. Il est très très rare de voir un titre qui n’est pas chanté en espagnol cartonner dans les pays hispaniques. Quant à la Corée du Sud, il y émergent très régulièrement de nouveaux boys et girls-band. De part leurs écoutes massives, ils permettent à leurs artistes de squatter les tops internationaux.

Commençons par Arcangel qui culmine au sommet des écoutes sur Spotify en Espagne et dans bons nombre de pays d’Amérique Latine. Aidé par l’ultra-populaire Bad Bunny, son titre “La Jumpa” est #9 des écoutes mondiales sur Spotify. Cette popularité lui permet de se classer #15 du Billboard Global 200. Il est présent dans le top 10 des clips des plus regardés dans 9 pays, tous latins.

Quant à la Corée du Sud, elle nous envoie le girlband NewJeans qui risque bien d’être l’une des nouvelles coqueluches des fans de K-Pop. Le groupe place 4 titres dans le top 5 Spotify en Corée Du Sud, dont “Ditto” #1. Ces performances leur permettent d’être #21 des titres les plus écoutés au monde sur Spotify mais surtout #8 du Billboard Global 200. Cela montre bien la puissance de la musique coréenne et à quel point celle-ci est soutenue par les coréens.

Découvrez “Ditto” de NewJeans :

Quelques chiffres en bref

Tom Odell continue son épopée entamée il y a plusieurs mois déjà avec “Another Love”, pourtant sorti il y a 10 ans. Nous en avions déjà parlé dans l’article charts du mois de septembre. Nous y revenons puisque le titre vient d’atteindre son meilleur classement au Royaume-Uni où il est #10 des charts. Il n’avait pas fait mieux il y a 10 ans. Il est également #14 en France, où il recommence à bénéficier d’importantes rotations radio.

Un autre ancien titre est revenu sur la devant de la scène grâce à la coupe du monde de foot. Il s’agira bien évidemment de “Freed From Desire” (1997) de Gala, que les bleus utilisaient au vestiaire pour fêter leurs victoires. Les médias ont eu les oreilles qui traînent et les français se sont réappropriés le titre. Il a été le plus écouté en France sur Spotify le soir du Nouvel An et se classe #8 des charts français.

Nos français Trinix sont-ils en passe de devenir les rois mondiaux de TikTok ? Chacun de leurs remix deviennent rapidement viraux. Ils prennent des vocaux en ligne, qui souvent ne sortent de nul part; pour les transformer. Leur dernier en date se nomme “It’s A Beautiful Day” et met à l’honneur un petit garçon à la voix d’or. Le morceau est le 16ème le plus shazamé au monde et le 33ème le plus shazamé aux USA.

Découvrez “It’s A Beautiful Day” de Trinix :