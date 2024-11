Anabel déploie sa singularité sur ‘Tout passe’

Dans le radar des talents à suivre depuis ses débuts, Anabel lève le voile sur Tout passe, un premier EP chargé d’émotions. Que retenir de ce projet ? Réponse avec aficia !

Anabel fait indéniablement partie de cette nouvelle génération d’artistes qui brise les codes, mélange les influences et s’affranchit des étiquettes. Sa carrière est d’ailleurs marquée par des expériences diversifiées : après avoir marqué les scènes de La Nouvelle Star et The Voice, elle a notamment été choriste pour des grands noms tels qu’Aya Nakamura et Matt Pokora. Des collaborations qui partagent un dénominateur commun, celui de l’amour de la scène où Anabel s’exprime et s’épanouit pleinement.

Après une série de singles prometteurs, dont le saisissant “Lampadaire”, Anabel dévoile enfin Tout passe, un EP de huit titres qui révèle toute l’étendue de son talent. La rédaction d’aficia s’est plongée dans ce projet riche et donne ses impressions.

Écoutez Tout passe, le premier EP d’Anabel :

Un premier EP puissant et authentique

L’EP s’ouvre avec “Première fois”, une introduction électro vibrante qui capte l’attention dès les premières notes. La modernité des arrangements, entre refrain aérien et couplets au phrasé tranchant, restitue l’énergie brute et l’adrénaline des rencontres avec le public lors des concerts. S’enchaîne ensuite “Lampadaire”, une ballade épurée où les mots prennent toute leur place, portés par la voix singulière d’Anabel. Elle y aborde le thème peu exploré de l’insécurité des femmes seules dans la nuit, injectant à ce sujet délicat une touche de poésie.

Dans “Monstre”, Anabel poursuit ainsi son engagement en dénonçant, sur fond d’homophobie, les lâchetés de l’agression. Ici, elle démontre son talent pour jongler avec les mots, les maniant subtilement pour appeler à un monde plus tolérant face à l’amour qui ne connaît aucune frontière. Car l’artiste vise toujours la lumière et l’espoir dans des chansons qui sont comme des mantras.

L’amour en fil conducteur

L’amour, dans toutes ses formes et ses complexités, se révèle être un fil conducteur tout au long de l’écoute de ce mini album. Des titres comme “Dans un Mood ” et “Au revoir”, sensuels et rythmés, invitent à danser et célébrer grâce à des beats frénétiques et une énergie contagieuse. “Tout passe”, pour sa part, explore l’absence et la reconstruction après une rupture, portée par des harmonies vocales et une production planante. La piste éponyme s’impose incontestablement comme l’un des coups de cœurs immédiat du projet.

Les deux dernières pistes offrent un contraste marquant. “Cette fois”, une ballade piano-voix, met en lumière les talents d’interprétation d’Anabel sur une orchestration organique émouvante, tandis que “Peau satinée” se risque sur un registre plus expérimental, ajoutant une touche inattendue à l’ensemble.