Charts : Benson Boone convainc avec “Beautiful Things”

Benson Boone sait manier les réseaux sociaux à son avantage. Résultat : son nouveau titre “Beautiful Things” est déjà un hit. Retrouvez tous les chiffres sur aficia.

Benson Boone n’a plus à faire ses armes. D’abord repéré sur le programme American Idol aux USA, il s’est ensuite emparé de TikTok pour en faire la promotion de sa musique. Véritable rouleau compresseur, cette maîtrise des médias sociaux lui a permis de se faire une place de choix dans l’industrie musicale. Bien que, pour le moment, il ne s’est pas positionné sur les hauts des podiums dans les charts, deux de ses titres ont fonctionné sur la durée.

“Ghosttown” a ouvert la marché et a été suivi par “In The Stars”. Ce dernier dépasse actuellement les 500 millions de streams dans sa version originale. En effet, pour séduire les radios françaises, il a fallu, dans les deux cas, recourir à une version française. Celle de “In The Stars” avec Philippine Lavrey a été un des titres les plus diffusés en radio en 2023. Habitué aux ballades mélancoliques, il s’était essayé à la pop sur le savoureux “Sugar Sweet”, malheureusement sans succès.

Un changement de style

Mais qu’importe, l’artiste a décidé de démarrer l’année sur les chapeaux de roue. Il tease en effet depuis plusieurs semaines sur TikTok et Instagram une nouvelle composition nommé “Beautiful Things”. Ces petits extraits ont été visionnés plus de 130 millions de fois sur l’application TikTok. Et le morceau marque un virage plus mature. Commençant tout doucement, comme à son habitude, Benson Boone fait exploser sa voix et les guitares sur un refrain électrique et dynamique. Le tout est extrêmement efficace et convaincant, frissons garantis. Il y évoque sa peur de perdre les personnes qui lui sont chères. La ballade rock est habillé d’un clip nature entre montagnes et escalade, où il interprète son morceau au sommet de rochers. Cet habillage donne encore plus de hauteur au morceau. En 10 jours, le clip affiche déjà 5x plus de vues que celui de “Sugar Sweet”, pourtant sorti il y 10 mois.

Le résultat de cette promotion imbattable et de cette efficacité musicale est sans appel. En 1ère semaine, le tube de l’artiste réalise un excellent démarrage. C’est le 24ème titre le plus écouté la semaine dernière sur Spotify (actuellement #16). Sur la plateforme leader du marché du streaming, il se positionne #&15 au Royaume-Uni, #8 aux USA, #7 en Allemagne ou encore #10 en Australie. De fait, il démarre directement #18 des charts britanniques et #15 des charts américains. C’est également le 18ème titre le plus shazamés au monde. Et ce n’est que le début du succès, les classements ne cessant d’évoluer positivement ces derniers jours. De quoi motiver Benson Boone a enfin sortir son 1er album?

Découvrez “Beautiful Things” de Benson Boone :