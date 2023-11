Martin Solveig : son nouvel album ‘Back to life’ 12 ans plus tard 

12 ans après son dernier album, Martin Solveig se livre plus longuement en musique avec Back To Life. Comme un retour évident ! On vous en parle sur aficia.

Comme beaucoup de DJ, Martin Solveig fait partie de ceux qui préfèreront dévoiler des singles à la chaîne plutôt qu’un album ressemblant finalement à une compilation. Celui qui a produit pour Madonna, aux côtés de David Guetta sur “Thing For You” ou avec le projet EUROPA (feat. Jax Jones) s’autorise pour la première fois en 12 ans une sortie d’album.

Au micro de Fun Radio la semaine dernière, Martin Solveig disait d’ailleurs : “Aujourd’hui, on écoute beaucoup moins d’albums, on cherche des morceaux un par un. Là, j’avais soudainement envie de m’exprimer sur 10 titres, et pas que sur un. Avec cet album, j’ai voulu faire une synthèse de ce qui me représente aujourd’hui, avec des choses plus actuelles. Fred Again fait partie de ces inspirations !”

Un album ‘très Martin Solveig’ donc, bourré de mélodies inoubliables, de productions parfaitement zestées et de surprenantes collaborations. Parmi elles, Ina Wroldsen sur “Bite Size”. dès le premier morceau, Faouzia sur “Now Or Never” ou Stefflon Don ! On se laisse porter par ces différentes voix, ou la sienne (comme sur “Lost”) aux rythmes effrénées très “banger”, ou parfois plus funky. Surprise même quand on s’arrête “Bite Size” justement, une ballade pop dont lui seul a le secret.

Martin Solveig se livre personnellement et musicalement avec cet album riche aux sonorités variées et dansantes à la fois. On termine d’ailleurs en beauté cet opus de 10 morceaux avec “Confetti & Rain”. Vous l’aurez compris, Back to Life est parfait pour se réchauffer à l’aube de l’hiver !

Découvrez le nouvel album de Martin Solveig intitulé Back to Life :