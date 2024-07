Du 10 au 13 juillet 2024, aficia était au festival Les Déferlantes à Barcarès. Une édition évolutive qu’on vous partage !

Qu’il est bon de retrouver Barcarès pour le festival Les Déferlantes avec comme ligne de mire, le plus vieux paquebot au monde nommé Lydia, son sable fin et ses 110 000 festivaliers venus célébrer la saison estivale sous les meilleurs auspices. Cette année aussi, la programmation était tout aussi alléchante et surtout très éclectique. On pouvait notamment retrouver Justice et Booba le même soir ou encore le groupe de rock italien Måneskin, 2h avant le rappeur Hamza. Quoi qu’il en soit, chacun a pu y trouver son compte dans cette diversité musicale. Même les amateurs et passionnés de musique électronique ont été servis sur un plateau d’argent avec la scène DJ MAG regroupant la crème de la crème des artistes électroniques : Synapson, Boris Way, Busy P, Bresh… jusqu’à la MainStage SEA et SUN avec Martin Solveing, Paul Kalkbrenner ou encore Kungs.

Des nettes améliorations depuis l’édition 1 en 2023 à Barcarès

Si le festival existe depuis 2007, il subit en 2023 un changement de lieu. Évidemment, cette perturbation n’est jamais évidente à rediriger pour un festival aussi colossal que les Déferlantes. Et pourtant les organisateurs ont compris rapidement les signaux à faire évoluer pour cette deuxième édition 2024. Le parcours festivalier est appréciable (quelque peu long pour certains à l’entrée mais c’est normal, la sécurité avant tout). L’entrée a été déplacée ce qui permet une meilleure organisation sur le site et une immersion directe dans l’univers des Déferlantes. On distingue mieux les espaces “Villages”, les stands que l’on a pu découvrir et la zone de restauration locale où l’on s’est évidemment régalé.

On apprécie également la disposition des deux scènes principales (SEA et SUN), l’une à côté de l’autre, permettant une meilleure fluidité du public et une meilleure circulation sur le pôle principal du site. Plus besoin de se contorsionner à travers une foule ou de brandir son verre au-dessus de sa tête par risque de se le faire renverser. Quoi que, c’est aussi ça l’ambiance festival ?

On voit aussi des festivaliers heureux de pouvoir se restaurer plus rapidement grâce à une zone plus grande, couverte, avec plus de places assises et une diversité de choix. On note la présence de groupes de musique bandas dans cette zone qui nous ont rappelé qu’un bon plat ça se partage en famille ou entre amis, comme la musique.

Nos coups de coeur des Déferlantes

Comme dans tous les festivals où l’on est présent, on adore vous recommander les shows qui nous ont le plus épaté. On commence par celui du groupe Måneskin. Sûrement l’une des têtes d’affiche en musique actuelle de cette année avec le rappeur Macklemore. Un rock accessible, populaire et un concert décoiffant qui a ravi les nombreux fans présents. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas arrêté de chanter (très forts) les paroles des chansons. Comme le phénomène Rosalia l’année passée, aucun doute sur le fait que les artistes internationaux coûtent cher, mais réussissent à unir les foules par passion pour l’artiste ou par curiosité.

On salue aussi la prestation d’Eddy de Pretto sous une chaleur écrasante mais qui n’a pas empêché les festivaliers de chanter à l’unisson les paroles de “Kids” ou de “LOVE’n’TENDRESSE”. Mika a réussi aussi haut la main à faire danser, chanter et même émouvoir une foule très présente pour l’admirer. Un public intergénérationnel qu’il a honoré en venant les rencontrer par sa venue dans la fosse. Une énergie débordante qui nous a laissés sans voix.

On a aussi une pensée pour Boris Way que l’on suit depuis le début de sa carrière et que l’on voit évoluer si rapidement. Il a transcendé le public de la scène DJ MAG avec un set personnel mêlant ses titres et des samples efficaces. On a hâte de le découvrir peut-être sur la MainStage l’année prochaine ?

Alors, on en pense quoi ?

Les Déferlantes reste le festival dans le Sud de la France dont on apprécie le culot de sa programmation, l’ambition de fédérer autant de monde de tout horizon et l’organisation qui ne cesse d’évoluer d’année en année. Les organisateurs et bénévoles répondent présents chaque année pour faire vivre la meilleure expérience possible dans un confort absolu. Bravo et merci à eux. Rendez-vous en 2025 !