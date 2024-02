‘Solstice’ : le nouvel album fracassant de Lala &ce

Lala &ce, l’une des voix les plus singulières du rap français, marque son grand retour avec Solstice. Dans cet album concept, l’artiste nous embarque dans une dystopie sensationnelle. On vous en parle sur aficia.

Jeune rappeuse lyonnaise, Lala &ce s’est clairement imposée sur la scène rap francophone. Originaire de Lyon, habitant à Londres puis à Paris, l’artiste publie différents projets entre 2017 et 2021. Mais sa carrière prend un tournant majeur lorsqu’elle sort, en 2021, son album emblématique : Everything Tasteful. Les critiques sont unanimes, Lala &ce est un ovni. On parle d’elle partout. Mais après la sortie de son EP Sunsytem en juillet 2022, suivie d’une tournée des festivals, l’artiste disparait des radars. Et on comprend désormais mieux pourquoi. Un grand retour était en préparation.

Le 5 juillet 2023, après 2 ans de silence, Lala &ce nous a tous surpris avec un retour magistral, sur la chaîne YouTube du média Grünt. Un freestyle #58 de 18 minutes au cours duquel l’artiste réaffirme sa singularité et son authenticité.

Ce freestyle signait un retour fulgurant de l’artiste. Et cela n’a pas loupé. Une semaine après la publication de celui-ci, Lala &ce publie, sur sa chaîne Youtube, un nouveau clip anthologique : “Licorne”. Dans ce clip, la jeune rappeuse nous dévoile un univers sombre et cinématographique.

C’est alors cette direction artistique qu’elle a choisi de suivre dans son clip “No More Time”, publié en décembre dernier. Un clip ultra-conceptuel au cours duquel on découvre le BUT et son histoire.

« Au milieu du 21ème siècle, La Ligne contrôle la cité. Ce régime crypto-étatique applique une doctrine rejetant toute forme d’émotion et promeut une société où la masse domine sur l’individu, sa propagande lourde et son omniprésence empêchent l’intimité et la singularité des hommes de se manifester. Face à cette machine implacable, une résistance s’est organisée. Un groupe de renégats rejetant les conventions organise des actions clandestines afin de réveiller les habitants de leur torpeur et faire jaillir leur feu intérieur. Ils se font appeler le B.U.T (Bloc Unificateur du Tropique) […] » Introduction du clip de “No More Time”

Le BUT, c’est le Bloc Unificateur du Tropique. Organisé par Lala &ce et ses amis, il tente de vaincre La Ligne, un état totalitaire dominant le monde et en contrôlant chaque détail. C’est alors cet univers dystopique que l’on retrouve dans le nouvel album de l’artiste, Solstice.

Sorti vendredi 2 février, Solstice est clairement le projet marquant de ce début d’année. Album concept que Lala &ce décrit elle-même comme “l’album de la vérité, l’année des martyrs, ma plus belle œuvre”, on y découvre un univers sombre et captivant.

Mettant en récit les actions secrètes du BUT, se battant clandestinement contre La Ligne, cet album nous compte les batailles menées par Lala &ce au cours de sa vie. Pour elle, La Ligne, “c’est tous ces gens qui essaient de te contrôler, te façonner, t’empêcher d’être qui tu veux vraiment”. Le BUT, c’est Lala &ce, Lifexfterdeath, Low Jack, Le Diouck et Amira, un groupe d’amis super talentueux, prêts à tout pour s’affranchir des codes.

Solstice, un passage au niveau supérieur

Pour cet album, Lala &ce a choisi de s’entourer des meilleurs, elle a alors retrouvé son ami lyonnais Phazz (ayant notamment collaboré avec Orelsan, Gazo et Oxmo Puccino). Produit par les deux amis, Solstice est un album planant et dansant. Il s’ouvre sur une méditation collective, appelant au calme, avant de démarrer une lutte.

Cette lutte, on en comprend les rouages au fil des titres, que l’on redécouvre pour certains (les singles “Licorne”, “No More Time”, “BUT” ou encore “Jalouse”) et que l’on adore découvrir pour d’autres (notamment le titre “Drogue d’hiver”, coup de cœur de la rédaction). Accompagnée par des invités d’exception : Dinos, La Fève et Ste Milano, l’artiste se livre, bien plus que dans ses projets précédents, et on adore ça. Comme elle le dit elle-même : “Solstice est dehors et rien ne sera plus comme avant.”

Lala &ce sera en tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 8 mars prochain. Elle passera notamment par l’Olympia le 13 mars avec un show que l’on a hâte de découvrir.

Découvrez Solstice, le nouvel album de Lala &ce :

Lou-Ann Nambot