Festival Les Nuits Secrètes : les bonnes raisons de prendre son billet !

aficia continue sa tournée des festivals. Après La Bonne Aventure ou encore le Main Square, la team du Nord vous emmène aux Nuits Secrètes. On vous explique !

Les 25 et 26 juin dernier, nous étions à Dunkerque pour couvrir le festival La Bonne Aventure… Dans quelques jours, nous serons cette fois chez son grand frère, le festival Les Nuits Secrètes, à Aulnoye-Aymeries (59), un festival se déroulant sur 3 jours/soirées, du 22 au 24 juillet.

Tu n’as pas encore ton billet ? On te fait une petite liste qui devrait te faire changer d’avis…

Pourquoi on te conseille de prendre ton billet ?

→ Tout simplement, parce que ce festival se situe dans le Nord, et le public nordiste, c’est LE meilleur de France. Nous ne sommes pas chauvins (un peu quand même), c’est juste un fait, approuvé par les artistes et leurs équipes. Simple, basique (ça, c’est un peu une ref à l’une des têtes d’affiches…).

→ Secondo et toujours dans l’esprit nordiste, le festival propose une restauration avec des produits régionaux et des boissons 100% locales. On valide.

→ Aussi, le festival Les Nuits Secrètes fête son 20ème anniversaire. Un cap pareil, ça ne se manque pas ! Un anniversaire sur 3 jours/nuits, on dit oui oui & oui aussi !

→ Pour se rendre au festival, il est possible d’y venir en train puisque la gare se situe à 10 minutes à pied du lieu de fête. Et un autre point positif concernant ce mode de transport, c’est son prix ! Des billets à 1€ sont disponibles à l’achat.

→ La nourriture, l’ambiance, le mode de transport, c’est bien. Mais l’essentiel, c’est quand même la programmation non ? Nous y voilà. Cette 20ème édition s’annonce flamboyante. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Damso, PNL, Charlotte de Witte, Oboy, Juliette Armanet, Orelsan (on espère que tu avais la ref citée au début de l’article)…

La présence de 4 scènes permet également d’accueillir des artistes locaux, en développement, toujours dans un esprit de découverte, partage et de pur kiffe !

Alors, on se retrouve au festival ? Pour prendre ton billet 1 jour ou alors ton pass 3 jours, ça se passe juste ici !