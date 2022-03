Angelina offre une parenthèse de légèreté au Casino de Paris

Dotée d’une voix cristalline et d’une fougue communicatrice, Angelina a livré une prestation scénique haute en couleur. Retour avec aficia sur ce concert familial.

À seulement 15 ans, Angelina est un modèle pour toute une jeune génération. Il faut dire que le parcours de la jeune artiste est auréolé de succès et d’expériences mémorables ! En effet, c’est en 2017 qu’elle fait sensation au sein de la version Kids du télécrochet ‘The Voice’. Sortie victorieuse, Angelina a également décroché une deuxième place notable grâce à sa performance à l’occasion du concours de l »Eurovision Junior’ l’année suivante.

Alors qu’elle compte déjà deux disques à son actif, Angelina parcourt actuellement les routes de l’Hexagone pour son ‘Apparences Tour’. C’est ainsi qu’elle a investi la scène du Casino de Paris, ce dimanche 13 mars, afin de présenter les nouvelles chansons de son dernier opus Apparences mais aussi ses précédents succès !

Un tour de chant généreux

Ce soir là, c’est un public familial qui répond présent au rendez-vous donné par Angelina. Nombreux sont les parents qui accompagnent leurs enfants témoignant d’une impatience palpable avant l’arrivée de leur idole. Portée par de vifs applaudissements, la jeune artiste opère une entrée sur scène remarquée au son de “Tout ira bien”. Hymne au dépaysement et à la positivité, ce titre est parfaitement calibré pour donner le rythme d’un concert dansant et généreux. S’en suivront des titres électro-pop du même acabit tels que “Sur le coeur”, “Voulez-vous danser”, “Toi d’abord” et “Jamais sans toi”, accompagné d’une chorégraphie délirante.

Au-delà de la performance vocale qui se révèle irréprochable, Angelina dispose d’une belle présence scénique, saluant chaleureusement son public à plusieurs reprises et proposant des prestations chorégraphiées, aux côtés de deux danseuses talentueuses. Le show se déroule d’ailleurs sous le regard bienveillant de Christophe Licata, le chorégraphe de la tournée, qui fera une apparition détonante au cours de la soirée.

De l’énergie et de l’émotion

Quelques moments intimistes ponctueront également ce concert globalement très énergique. Mention spéciale, notamment, pour le tendre duo guitare voix “Sur les épaules de mon père” scandé à l’unisson par la salle. Pendant plus d’une heure, Angelina et ses acolytes proposent un spectacle de qualité, souligné de surcroît par des jeux de lumière élégants. L’artiste chante les premiers amours et les désillusions d’une jeune fille de son âge dans “Toxique” mais aussi ses craintes d’une planète en danger sur l’intense “C’est si beau ici”.

Après avoir déambulé entre les rangs du Casino de Paris lors de l’interprétation d’une version acoustique de “Près de moi”, Angelina remontera une dernière fois sur scène pour clôturer le concert en beauté, devant des centaines de petits yeux ébahis. Elle reprendra en effet son tube “Maman me dit”, visiblement très attendu au regard des éclats de voix, mais aussi l’optimiste “Héros” qui invite tout un chacun à croire en ses rêves. Et Angelina fait bien de poursuivre les siens.