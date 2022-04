Printemps de Bourges 2022 : Kalika, Pomme, Rouquine… nos 5 concerts coup de cœur !

L’heure du bilan a sonné. Nous voilà de retour à la maison pour vous récapituler ce qu’on a surkiffé au Printemps de Bourges Crédit Mutuel édition 2022.

Après une année 2021 particulière (cf notre article publié l’année dernière), le Printemps de Bourges espérait revenir en force en 2022. Animations dans la ville, déambulations de toute part, davantage de scènes, plus de public… En gros, plus de propositions artistiques pour les festivaliers qui étaient un peu restés sur le faim l’année dernière à cause de la pandémie. Et chose promise chose due, le Printemps de Bourges n’a pas déçu… TRES loin de là !

Nous vous proposons les 5 concerts qu’il ne fallait absolument pas manquer durant cette 46ème édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel :

Pomme & Safia Nolin revisitent Céline Dion

Parmi les incontournables de ce festival, il nous était impossible de ne pas vous parler de la création de Pomme et de la Canadienne Safia Nolin. A deux voix (et quelles voix!), elles ont proposé une création hommage au répertoire de Céline Dion, avec un spectacle baptisée “D’amour et d’amitié”, en référence à une chanson de Céline Dion de 1982. Elles nous ont littéralement charmé à travers un spectacle proposé dans la salle intimiste, à savoir le Duc Jean. Il s’agit d’ un magnifique palais, un cadre enchanteur et presque spiritueux où il était interdit d’applaudir entre les morceaux “car les micros étaient très sensibles”, avouait Pomme plus tôt dans l’après-midi en conférence de presse.

Assis autour d’une table ambiance guinguette, thé et biscuit à proximité, Pomme et Safia Nolin revisitent le répertoire de Céline Dion de 1983 à 2019, en guitare voix : “ ce sont ses essentiels, et les nôtres aussi” avoue Pomme quant aux choix de morceaux. L’ambiance, l’harmonie parfaite des voix… tout est réuni pour passer un beau moment. C’est doux et quasi hypnotisant. L’interprète de “Grandiose” propose un très bel hommage à Céline, Pomme avouant avoir redécouvert l’artiste en regardant des interviews d’archives : “Je me suis reconnectée à elle. On l’a déshumanise beaucoup, alors que c’est une travailleuse, une performeuse et une passionnée. Elle m’a tout simplement fascinée”, avoue Pomme.

Pomme “espère” une sortie en vinyle de ces reprises. Une tournée à l’international est d’ores et déjà prévue.

Pomme & Safia Nolin – © Valentin Malfroy Pomme & Safia Nolin – © Valentin Malfroy

Eddy de Pretto avec plus d’aplomb

Entre le Printemps de Bourges et Eddy de Pretto, c’est tout une histoire : “En 2017, c’était tout nouveau pour moi, j’étais encore vierge de concert. Les gens se demandaient qui j’étais”. 5 ans après avoir remporté le Prix des Inouïs 2017, l’artiste révélait en conférence de presse être “heureux” à l’idée de refouler les bancs du Printemps de Bourges, là où tout à commencé pour lui : “Je reviens avec plus d’aplomb”. Et quelle énergie, quelle entrée en matière ! Eddy de Pretto s’assume vraiment. Il débarque tel un conquérant en chantant “Normal”. Puis, tous ses tubes y passent un par un (“Fête de trop” / “Parfaitement” / “Kid”…). L’artiste ne cesse de nous faire chanter, surtout sur des titres comme “Bateaux-mouches” où le public répond présent. Une star est née…

Eddy de Pretto – © Valentin Malfroy Eddy de Pretto – © Valentin Malfroy Eddy de Pretto – © Valentin Malfroy Eddy de Pretto – © Valentin Malfroy

Deluxe Moustache en bonne compagnie

Ils font partie des artistes qui étaient les plus attendus de la scène W (la plus grande scène du Printemps de Bourges). Résultat : Un concert décoiffant, groovy et qui nous invite à danser !

Un show complet, qui ne s’essouffle pas et offre de belles mises en scène dans l’univers coloré et singulier du groupe. Mené par la pétillante Liliboy, l’artiste monopolise l’attention et n’hésite pas à échanger avec son public. La place est correctement occupée entre solo et danse de groupe. Avec 5 musiciens sur scène, le rendu se veut festif et musical. Un show à l’américaine parfaitement calibré pour ce type de festival.

Deluxe Moustache a triomphé au Printemps de Bourges et pour ça : Moustache Gracia !

Kalika : notre claque du festival !

Au bout du 4ème jour de festival, du 23ème concerts, la fatigue était bien présente. Cependant, impossible pour nous de rater le concert de Kalika prévu à 23h. Salle comble pour celle qu’on renomme “La Chaudasse“. Un show très attendu par le public et les nombreux professionnels. Il faut relever que l’identité visuelle et sonore de l’artiste intriguent. C’est pari gagné !

En a peine 30 secondes, Kalika armé de ses plus beaux (faux) pistolets arrivent sur scène et met une ambiance des plus flamboyante. Une prestation surprenante, très énergique et plus assumée et poussée dans les arrangements. Kalika joue de ses danses chorégraphiées accompagnée de ses deux acolytes. Avec un jeu de lumière qui défie toute concurrence, elle nous en fait perdre la vue et nous invite à lâcher-prise. C’est sûrement notre plus grosse claque de ce festival !

Si vous avez envie d’être embarqué dans la folie de son personnage et la grandeur de son talent, Kalika sera de passage à la Maroquinerie le 12 mai et en tournée dans toute la France.

Rouquine, ambitieux et moderne !

Le duo Rouquine a fait ses premiers pas sur aficia avec leur titre “Mortel“. Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, aficia est fiers de soutenir ce groupe qui a fait une véritable proposition lors du Printemps de Bourges. C’est doux, malicieux et captivant ! “Les enfants sont des enfoirés“, à leur dernier titre “Première fois”, Rouquine incarne cette nouvelle scène française ambitieuse qui n’a pas peur d’enjoliver les moments difficiles de la vie. C’est encore plus surprenant d’entendre leur reprise de Céline Dion “J’irai où tu iras“. Une interprétation maligne qu’on ne retrouve nul part ailleurs. Un moment festif, convivial qui fait du bien à entendre mais surtout à voir !

Découvrez Rouquine en tournée :

Nous ne pouvions pas tous les lister mais nous avons été plus que charmé par des talents dont nous vous parlons depuis un moment, à savoir…

Sopico

Bianca Costa

P.R2B

Poupie

Juliette Armanet