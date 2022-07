“Thor Love and Thunder” : tapis rouge pour les Guns n’Roses !

C’est si rare qu’on en parle ! Les Guns n’Roses font l’actualité aujourd’hui autour de la sortie en salles du film “Thor Love and Thunder” ! aficia vous explique…

Les Guns n’Roses y avaient touché, en s’appropriant avec brio “Live and Let Die”, la musique de Paul McCartney pour le “James Bond” portant le même nom… Cette fois, le groupe de Hard Rock Américain lancé en 1985 entre de plain-pied dans le monde du 7ᵉ art.

Depuis 15 ans, l’univers Marvel tient en haleine ses fans avec des films toujours plus farfelus mais reliés entre eux et au budget toujours plus pharaonique. “Thor Love and Thunder” en est d’ailleurs la parfaite illustration.

Mais alors quel rapport avec l’iconique groupe de Rock ?

Dès le début du film, on remarque un enfant portant un t-shirt à l’effigie du groupe. Au loin, retentit “Welcome to The Jungle”, une des premières chansons à succès du groupe, sortie en 1987. Le ton est donné. On commence alors à se poser des questions sur l’implication des rockeurs dans le film à grand spectacle.

À peine plus tard, un des jeunes personnages principaux du film répond à Thor qu’il ne veut plus être appelé par son prénom de naissance mais Axel, “comme le chanteur du groupe de Rock” indique t-il. On comprend alors qu’il y a beaucoup plus qu’un fond sonore qui intervient dans ce film. C’est d’ailleurs confirmé par la vue d’un poster « Guns n’roses » quelques instants plus tard.

Guns n’Roses : l’une des chansons les plus écoutées au monde

Mais le plus important dans cette collaboration, tient du fait que la scène de combat principale soit rythmée par la chanson la plus écoutée du groupe. Lors de la bataille titanesque qui se produit (on ne vous spoilera pas sur le déroulé, ndlr) c’est bien au son du solo de guitare endiablé de “November Rain” que les protagonistes s’affrontent !

Redécouvrez “November Rain” de Guns N’ Roses :

Si on retrouve également “Paradise City” dans ce dernier opus concocté par Marvel, ainsi que des musiques d’autres groupes célèbres comme ABBA, c’est bien une chanson des Guns qui referme le film. Pour conclure ce long métrage, fort en rebondissements, quoi de mieux que “Sweet Child O’ Mine” ?

Alors que penser de cette omniprésence d’Axel Roses et consorts dans l’univers des super-héros Marvel ? C’est en effet assez rare pour être souligné de retrouver autant de chansons à succès (4) d’un même groupe dans un même film qui ne leur est pas dédié.

Un suspens entier…

Dans une interview pour un autre média, le réalisateur Taika Waititi expliquait en partie cela par son admiration pour le groupe et ses chansons cultes. Des titres relativement anciens du groupe, qu’il avoue écouter très régulièrement le soir. Une explication personnelle donc, mais peut-être plus que cela… ?

Entendra-t-on à nouveau la voix puissante et reconnaissable entre toutes d’Axl Roses dans un prochain Marvel ? Le suspense reste entier…

Redécouvrez “Sweet Child O’ Mine” des Guns N’Roses :