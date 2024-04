Sabrina Carpenter, Mark Ambor, Perrie … : les nouvelles coqueluches pop

aficia se penche sur 3 artistes qui prennent de plus en plus d’importance dans le milieu de la pop. C’est l’occasion de mettre l’accent sur les derniers titres des nouvelles recrues de la pop.

Sabrina Carpenter – Espresso

Sabrina Carpenter est, comme certaines des ses aînées (Britney Spears, Selena Gomez…), issue de l’écurie Disney. Elle a notamment joué dans 2 séries Disney Channel , dont le monde de Riley. Ses activités en tant qu’actrice sont enrichies d’activités musicales, si bien qu’à 24 ans, elle a déjà publié 5 albums. Sa carrière musicale a pris de la hauteur avec sa participation à la comédie musicale Mean Girls à Broadway. Plus le temps passe, plus le succès musical de l’artiste prend de l’ampleur. On lui doit par exemple les tubes “Skin” et “Nonsense”. Son dernier album emails i can’t send est actuellement promu pour le single “Feather”, encore un succès. Il signe cette semaine son meilleur classement aux USA (#21).

Mais l’été approche et Sabrina Carpenter compte bien décrocher LE tube avec “Espresso”, son meilleur titre à ce jour. Le morceau a explosé dès sa sortie la semaine dernière, si bien qu’il démarre directement #7 aux USA, #6 au Royaume-Uni et #8 des écoutes Spotify. Il faut dire que le morceau est incroyablement ensoleillé, entraînant, dansant et assurément pop. Tous les ingrédients sont réunis pour un succès massif, tant le titre semble évident. D’autant plus qu’elle est soutenue par Taylor Swift qui lui a offert les premières parties de son Eras Tour en Amérique latine.

Découvrez “Espresso” de Sabrina Carpenter :

Mark Ambor – Belong Together

Si vous avez les réseaux sociaux, vous n’avez pas pu passé à côté du phénomène Mark Ambor. En effet, ses très rares morceaux illustrent une quantité astronomique de réels et autres vidéos. En 2019, alors qu’il n’avait encore pas sorti de titre original, l’artiste rassemble déjà des millions d’auditeurs à travers ses vidéos. Doté d’une voix éraillée et d’une bouille hyper joviale, Mark Ambor propose des titres légers et pop terriblement entêtants. Ce succès retentissant l’amène à publier un 1er mini-album nommé Hello World en 2022.

Mais c’est en 2023 que tout s’accélère puisque son très beau titre “Good To Be” connaît un succès sur la durée, notamment sur les plateformes de streaming. Il enfonce le clou depuis quelques semaines avec l’excellent “Belong Together”, sublimé par une guitare acoustique très réconfortante. Le refrain reste instantanément en tête. Le titre est le 35ème le plus écouté au monde sur Spotify. Sur la même plateforme, il se classe par exemple #8 en Allemagne, #15 en Belgique, #11 en Norvège ou encore #14 au Royaume-Uni.

Écoutez “Belong Together” de Mark Ambor :

Perrie – Forget About Us

Perrie est loin d’être nouvelle dans le milieu de la pop, ou en tout cas, pas en solo. La chanteuse britannique est en effet issue du girlband Little Mix, qui a fait les belles heures des charts outre-manche pendant une grosse dizaine d’années. Aujourd’hui séparées, les filles du groupe se lancent petit à petit dans une carrière solo. Après Leigh-Anne, c’est au tour de Perrie de franchir le cap. L’artiste propose le très beau “Forget About Us”, bien qu’un peu fade à la première écoute. Le titre se savoure après plusieurs lectures.

Le morceau a été co-écrit avec Ed Sheeran et on sent un peu sa patte. Il évoque le souhait de la chanteuse de faire table rase de ses relations passées. Bien qu’elle en garde de très bons souvenirs, l’artiste ne souhaite pas revenir en arrière, bien que ces relations l’ont façonné. Le public anglo-saxon a très bien accueilli le morceau puisqu’il démarre directement #10 des charts au Royaume-Uni. Espérons qu’elle passe le cap de la surprise et que le morceau se maintiendra sur la durée.

Découvrez “Forget About Us” de Perrie :