Tik Tok : Nos 3 talents coups de coeur ! 

Depuis son explosion en mars 2020, la plateforme Tik Tok recouvre de nombreux contenus diversifiés… Notamment des jeunes talents qui partagent leur cover. Et c’est une véritable mine d’or ! aficia t’a sélectionné 3 profils à découvrir de toute urgence.

De la danse, de l’humour mais aussi de la musique. Voilà ce que l’on peut retrouver sur le réseau social Tik Tok. aficia, fraîchement débarqué sur la plateforme avec son nouveau format #CestBranché ne cesse de découvrir dans son fil d’actualité de véritable pépite. Dans ces nombreux contenus, quelques profils ont retenu notre attention et nous ont marqués par leur sensibilité, leur voix et leur façon de s’adapter à la chanson qu’il interprète.

Nos découvertes…

Nadirnabai

Dans ces vidéos, Nadir se plaît à proposer des covers en anglais et en français. Une facilité à se mouvoir dans les styles et à les adapter en piano-voix. Il déconstruit la version originale pour en faire une version authentique, qui lui ressemble. C’est pur et ça chante avec le coeur !

Son truc en plus ? Une voix colorée qui lui permet de faire voyager ceux qui prennent le temps de l’écouter.

_Sachaoff

Une voix écorchée, à la fois brute et qui dégage une sincérité. Sacha incarne l’émotion, nous fait ressentir de la mélancolie et nous suspend grâce à ses reprises. De Zaz, Angèle à Raphael… Le répertoire français est largement représenté.

Les reprises de Sacha sont comme les mots d’un meilleur ami, d’une mère lorsque le moral est au plus bas. Les mots sont lourds, emmené avec délicatesse et nous mènent à penser que demain sera meilleur !

noeeavec2e

Noée c’est une jeune talent qui a sorti un titre, “Dernier Lys”. Une manière de rendre hommage à ceux qui sont partis trop tôt. Grâce à Tik Tok, cela lui a permis de rendre son hommage plus fort, et de faire connaître son histoire. Écrit lorsqu’elle avait à peine 13 ans, Noée n’est qu’au début de sa carrière et pourtant son interprétation et son travail de composition excelle, surprend et émeut. Avec une voix qui côtoie les cieux, à la fois fragile et cristalline, la jeune artiste nous laisse rentrer le temps d’un instant dans son journal intime, celui qu’elle nous partage à coeur ouvert… Un classique qui n’a pas fini de toucher !