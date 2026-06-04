Les 9 festivals de l’été 2026 dans notre RADAR !

Oubliez la foule et les scènes à trois kilomètres : découvrez notre guide des 9 festivals de l’été à ne pas louper pour vibrer à taille humaine.

Oubliez les pelouses blindées à perte de vue et les files d’attente interminables des mastodontes de l’été. Si les grosses machines ont leurs stars, la vraie magie se cache souvent ailleurs. Cette saison, on a décidé de faire de la place aux événements à taille humaine : des festivals intimistes, conviviaux et ultra-chaleureux qui n’ont absolument rien à envier aux géants de l’industrie.

Notre obsession ? Dénicher pour vous les pépites de demain et les projets authentiques. Après vous avoir partagé notre sélection des spots les plus fous de l’été, on vous embarque pour un tour de France alternatif en 9 escales.

Au programme : des structures indépendantes, des ambiances uniques à partager en famille ou entre potes, et surtout, des programmations hyper pointues qui mettent la création locale et l’humain au premier plan.

Vous aimez les nouvelles aventures et les découvertes artistiques hors des sentiers battus ? Suivez le guide, vous allez adorer l’été !

À PARIS

Festival Radiance – Paris / 15, 16 et 17 septembre 2026

Après une édition 2025 sold out, le festival Radiance revient pour une troisième édition en septembre. Pensé comme une vitrine des artistes qui réinventent les genres, une quinzaine d’artistes émergents investiront La Boule Noire et La Cigale pour célébrer l’hybridation des genres musicaux. C’est l’occasion idéale pour découvrir la relève dans des salles mythiques à l’ambiance chaleureuse. En attendant, découvrez déjà les premiers artistes qui joueront à Radiance : Constance Bidaut, Lakna, Léonie Barbot, Kurt., Lacol & Yend.

DANS LE SUD-EST

Bo’tiful Festival – Bollène / 6 & 7 août 2026

Rendez-vous pour une troisième édition du Bo’tiful Festival à La Cigalière. Ce festival à taille humaine voit les choses en grand pour vous accueillir au top avec deux scènes pour vibrer au rythme de la musique, une super sélection de foodtrucks pour se régaler de produits locaux entre deux concerts, ainsi que des stands et des animations pour toute la famille. Côté programmation, le jeudi soir lancera les festivités avec une grosse soirée dancefloor animée par de nombreux DJ’s comme Bakermat et sa house mélodique portée par l’incontournable tube mondial « One Day (Vandaag) », ou encore Laurent Wolf qui réveillera les souvenirs des parents avec l’indémodable « No Stress ».

Quant au vendredi, il fera la part belle aux grands moments de partage intergénérationnels avec le duo de frères toulousains Bigflo & Oli, qui feront chanter petits et grands sur le refrain de « Dommage » ou avec leur excellent dernier album KARMA. Ils seront accompagnés de Carbonne, le phénomène qui apporte le soleil du Sud avec sa formule rap et guitares espagnoles.

La Crème Festival – Villefranche-sur-Mer / 26, 27, 28 juin 2026

Imaginez trois jours de fête les pieds dans l’eau au cœur de la sublime Citadelle Saint-Elme, de sa rade et de son village. La Crème Festival vous invite à vivre une expérience unique mêlant authenticité, art de vivre azuréen et scènes musicales chill aux vibrations pop et house. Ajoutez à cela une gastronomie locale soignée et une démarche écologique forte et vous obtenez le combo parfait pour chiller. Sur scène, vous retrouverez la pop rafraîchissante et un brin rétro du duo français Papooz avec leur morceau parfait pour chiller « Ann Wants To Dance », mais aussi le magicien de la disco-house Yuksek (qui fera bouger les corps avec son titre « Sweetie ») et l’univers flamboyant de la révélation pop de l’année, Miki.

DANS LE NORD & LA NORMANDIE

BICHES FESTIVAL – Ferme de Rai, Orne / 12, 13 & 14 juin 2026

C’est là que l’été commence vraiment. Le Biches Festival est le modèle même du festival à taille humaine où la bonne musique résonne dans un cadre verdoyant et ultra convivial. Niché dans une ancienne ferme normande, l’événement privilégie la proximité, les circuits courts pour se restaurer et une création artistique pointue mais accessible. Les oreilles curieuses se régaleront avec la nouvelle scène pop de Yoa et ses textes qu’on surkiff à la rédaction (comme son dernier single “Yao”), de Marguerite, Asfar Shamsi…. Tandis que l’ex-chanteuse du groupe L’Impératrice, Flore Benguigui, passe derrière les platines pour un DJ set, parfait pour danser sous le soleil normand (enfin on l’espère!).

Cabourg mon Amour – Cabourg / 18, 19 & 20 juin 2026

La plage, la mer et de la super musique. Ce festival normand a su préserver son âme de club de vacances intimiste et chaleureux. On y vient pour découvrir les talents de demain les pieds dans le sable. Un pur moment de douceur et de déconnexion. La programmation est tout aussi alléchante : Marcia, Noée, TeddyBear, Louve, Blowsom ou encore Kid Sophie. Croyez-nous, Cabourg Mon Amour, c’est du lourd !

Pete The Monkey – Saint-Aubin-sur-Mer / 10, 11 & 12 juillet 2026

Ce festival éco-responsable transforme le littoral normand en un terrain de jeu surréaliste baptisé cette année « Planet Pete ». Connu pour son atmosphère magique et ses valeurs d’inclusivité et d’écologie, Pete The Monkey propose une programmation hyper fraîche et onirique.

C’est l’occasion rêvée de croiser l’icône excentrique Sébastien Tellier, dont le chef-d’œuvre « La Ritournelle » offrira un moment suspendu magique au coucher du soleil. Vous y écouterez aussi la pop alternative de Camille Yembé, sans manquer la performance ultra visuelle de Fulu Miziki, un collectif de Kinshasa qui conçoit ses instruments à partir d’objets recyclés et fascinera à coup sûr !

PS : Si vous voulez nous trouver, on sera certainement dans la zone bien-être où se trouve un espace saunas et bains froids, le Cocon avec des sessions astrologie, ecstatic dance, yoga, art thérapie…

DANS L’OUEST & LE SUD-OUEST

Festival Musik à Pike – Saint-Denis-de-Pile, Gironde / 5 et 6 Juin

Véritable institution du Sud-Ouest, MKP est le festival local par excellence. Niché dans le parc du château Bômale, cet événement fait vibrer la Gironde avec une générosité folle. Tout est pensé pour que petits et grands passent un moment inoubliable, avec des tarifs tout doux pour les enfants de 0 à 12 ans (entre 0€ et 6€). Quant à la programmation, on aime qu’elle laisse une place aux artistes locaux. On voit notamment dans la programmation Menni Jab qui ouvrira la soirée du 6 juin avant de laisser la place à Carbonne et la révélation (pour nous) aux Flammes 2026 : Juste Shani. Vive la proximité, l’audace et le local !

F’Estivada – Rodez, Aveyron / 16, 17, 18 juillet

Le Sud-Ouest sait recevoir, et ce rendez-vous à Rodez, au F’Estivada en est la preuve. Ce festival à taille humaine mise à fond sur la convivialité, la mise en valeur du patrimoine local et une création artistique accessible à tous. Du 16 au 18 juillet, pendant 3 jours, Sean Paul, Matt Pokora, Louane, Boulevard des Airs, Zaho, Keblack, Elfigo, Bianca Costa et pleins d’autres artistes ont répondu présents. De quoi profiter d’une ambiance festive et gourmande avec les douceurs de l’Aveyron ! Cette année encore, les prix sont encore immanquables : 55€ le pass 3 jours. On fonce.

Boire La Tasse – Île de Ré / 4, 5, 6 septembre

Un festival iodé qui cultive l’amour du local et de la simplicité. Loin des immenses rassemblements, cette escale sur l’Île de Ré propose une ambiance ultra intimiste où l’on vient entre copains ou en famille. Sur 3 jours, des artistes comme PEET (qui est dans notre Radar depuis peu), Vendredi sur Mer ou encore Cheri Cheri s’y produisent dans une proximité rare avec le public. Boire La Tasse Festival où l’esprit guinguette chic par excellence, parfait pour une rentrée qui se profile en détente !